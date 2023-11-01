Görmemezden gelmeyin! Erkeklerde yüzde 1 civarında görülen meme kanserine yakalandı

Adıyaman 'da yaşayan 32 yaşındaki eczacı E.A., iddiaya göre, bir süre önce meme ucuna yakın bir noktada kanama olduğunu fark etti. Doktora gitti. İşlemlerin ardından kardeşlerinin yaşadığı İstanbul 'a gelen genç adam, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Meme kanseri teşhisi konulan E.A. için, değerlendirmeler sonucu ameliyat kararı verildi. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Muzaffer Akıncı ve ekibinin yaptığı operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Ölümden dönen E.A. yaşadıklarını şöyle anlattı:





40'TAN SONRA RİSKLİ

Meme ucumda kanama oldu. Orada bir kitle olduğunu hissettim. Memenin hepsi alındı, patoloji sonucundan sonra onkolojik tedavi devam edecek. Eğer erkeklerin memelerinde böyle bir kitle varsa çekinmeden en yakın sağlık kuruluşlarına başvursunlar.



Doç. Dr. Muzaffer Akıncı ise şunları söyledi: Erkeklerde de meme kanseri görülüyor. Hatta kadınlara göre daha agresif seyrediyor. Erkeklerin de kadınlar gibi normal kontrollerini yaptırmalarını, 40 yaşını geçtikten sonra mutlaka mamografi çektirmelerini ve ultrasonografide tarama yaptırmalarını öneriyoruz. Bu hastalık, ihmale gelmez.



Hastalığın erken teşhisi için de erkeklere ultrasonografi ve mamagrofi öneriliyor.