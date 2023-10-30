PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

45 günde 20 kilo verdi! İkiz bebeklerinden sonra şakır şakır eridi! 37'lik oyuncunun dal gibi kalma sırrı...

Son zamanlarda fit vücudu ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Pelin Akil, doğum kilolarını verme sırrıyla yeniden gündeme geldi. İki çocuk annesi olan ve mutlu bir evliliği sürdüren Akil yıllar önce paylaştığı diyet ve spor gönderileriyle takipçilerine ilham kaynağı oldu. İkiz bebeklerinin doğumunun ardından iğne ipliğe dönen başarılı oyuncunun zayıflama sırrını sizler için derledik. İşte Pelin Akil'in kilo verme sırrı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 22:21 Güncelleme 30 Ekim 2023, 22:21
45 günde 20 kilo verdi! İkiz bebeklerinden sonra şakır şakır eridi! 37’lik oyuncunun dal gibi kalma sırrı...

Pelin Akil'in kilo verme yöntemi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İkiz bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından 45 gün içerisinde eski formuna kavuşan Akil'in daha önce verdiği röportajları sizler için derledik. İşte ünlü oyuncunun zayıflama sırrı...

45 GÜNDE 20 KİLO VERDİ!

Güzel oyuncunun günlük rutini erken kalkarak sabah sporu yapmakla başlıyor. Aerobik egzersizler, yoga ve pilates gibi aktivitelerle hem kalori yakıyor hem de vücut esnekliğini artırıyor.

Ayrıca haftanın belirli günlerinde fitness eğitmeniyle çalışarak daha yoğun bir antrenman programı da uyguluyor. Bol miktarda sebze, meyve, protein ve lif içeren besinler tercih ediyor ve düzenli aralıklarla küçük öğünler tüketerek metabolizmasını hızlandırıyor.

İŞİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ: BOL ARA ÖĞÜN DİYETİ!

Kahvaltı:

🍞 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ezmesi ve domates dilimleri.
🥚 1 adet haşlanmış yumurta.
🍊 Taze sıkılmış portakal suyu.

🕚 Ara Öğün 1:

🍌 1 küçük muz veya elma dilimleri.
🌰 1 avuç badem veya fındık.

Öğle:

🍗 Izgara tavuk göğsü veya tofu ile yeşil salata (marullar, domates, salatalık, biber, limon suyu ile).
🍚 1 porsiyon esmer pirinç veya bulgur pilavı.

🕒 Ara Öğün 2:

🥄 1 kase yoğurt veya süzme yoğurt.
🍇 Taze meyve dilimleri veya yaban mersini.

Akşam:

🐟 Izgara somon veya kırmızı et (tercihen az yağlı kesimler).
🥦 Buharda sebzeler (brokoli, havuç, karnabahar).
🍝 Tam buğday makarna veya kepekli pilav.

🕕 Ara Öğün 3:

🍞 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine fıstık ezmesi veya lor peyniri.
🥕 Taze sebzeler (salatalık, havuç, cherry domates).

Gece:

🥛 1 bardak ılık süt veya bitki bazlı süt (badem, soya, yulaf, vb.).
🌾 Bir avuç yulaf ezmesi veya tam buğday gevreği ile tatlandırılmış.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail Gazze’ye 24 gündür ölüm yağdırıyor! Havadan karadan denizden her yerden bombalıyor
CHP’de entrikalı kavga! Kurultayda genel başkanlığı alırım diyen Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Özgür Özel’e ’tüzüklü değişim’ salvosu
Üniversite yolunda Büyükşehir yanınızda
SON DAKİKA