45 günde 20 kilo verdi! İkiz bebeklerinden sonra şakır şakır eridi! 37’lik oyuncunun dal gibi kalma sırrı...

Pelin Akil'in kilo verme yöntemi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İkiz bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından 45 gün içerisinde eski formuna kavuşan Akil'in daha önce verdiği röportajları sizler için derledik. İşte ünlü oyuncunun zayıflama sırrı...

45 GÜNDE 20 KİLO VERDİ! Güzel oyuncunun günlük rutini erken kalkarak sabah sporu yapmakla başlıyor. Aerobik egzersizler, yoga ve pilates gibi aktivitelerle hem kalori yakıyor hem de vücut esnekliğini artırıyor.