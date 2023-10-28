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Dünyada hiçbir inekte bu özellik yok! Rekorlar kitabına girdi! Tüm çiftçiler onun hayalini kuruyor

Oregon'da bulunan Eve Hoşgeldin Hayvan Barınağı, dünyada tek olan bir inekle gündeme geldi. Bu özel ineğin adı Romeo ve dünyada eşi benzeri olmayan bir özelliğe sahip: dünya rekorunu elinde bulunduruyor! İşte tüm çiftçilerin sahip olmak isteyeceği o inek ve özelliği...

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 22:59 Güncelleme 28 Ekim 2023, 22:59
Dünyada hiçbir inekte bu özellik yok! Rekorlar kitabına girdi! Tüm çiftçiler onun hayalini kuruyor

Oregon'da bulunan Eve Hoşgeldin Hayvan Barınağı, dünya rekorları kitabına adını yazdıran eşsiz bir öküzü ağırlayarak, hayvan severlerin ve meraklıların ilgisini çeken olağanüstü bir hikayeye sahip. İşte o inek ve özelliği...

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Romeo, 1,8 metre 3 inçlik boyuyla Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi başardı. Daha önce bu unvanı elinde bulunduran Tommy adlı öküzü geride bırakarak bu özel unvana sahip oldu. Romeo'nun bu rekoru kazanmasının ardındaki hikaye ise oldukça etkileyici.

ROMEO'NUN HİKAYESİ

Romeo'nun hayatı, onun sadece 10 günlükken bir mandıra çiftliğinde dana eti olarak satılmak üzereyken kurtarılmasıyla başlıyor. Bir bayan, yanlışlıkla bu olağanüstü ineği keşfetti ve onu diğer buzağılarla birlikte özgür bıraktı. Bu an, Romeo'nun yaşamının dönüm noktasıydı. Daha sonra Romeo ve diğer buzağılar, Eve Hoşgeldin Hayvan Barınağı'na getirildi. Barınak, Romeo'nun yaşamına yeni bir başlangıç sağladı.

ROMEO'NUN GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GİRİŞİ

Romeo'nun büyümesiyle birlikte, dünya rekorlarına adını yazdırma fırsatı doğdu. 1,8 metre 3 inçlik boyuyla, Romeo, daha önce bu unvana sahip olan Tommy adlı öküzü geride bırakarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

Misty Moore, barınağın kurucusu ve işletmecisi, Romeo'nun bu süreci hakkında bilgi verdi. Romeo'nun hayatının nasıl kurtarıldığını ve şimdi dünya rekorunu elinde bulundurduğunu anlattı.

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