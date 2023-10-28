Dünyada hiçbir inekte bu özellik yok! Rekorlar kitabına girdi! Tüm çiftçiler onun hayalini kuruyor

Oregon'da bulunan Eve Hoşgeldin Hayvan Barınağı, dünya rekorları kitabına adını yazdıran eşsiz bir öküzü ağırlayarak, hayvan severlerin ve meraklıların ilgisini çeken olağanüstü bir hikayeye sahip. İşte o inek ve özelliği...

Romeo, 1,8 metre 3 inçlik boyuyla Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi başardı. Daha önce bu unvanı elinde bulunduran Tommy adlı öküzü geride bırakarak bu özel unvana sahip oldu. Romeo'nun bu rekoru kazanmasının ardındaki hikaye ise oldukça etkileyici.

ROMEO'NUN HİKAYESİ

Romeo'nun hayatı, onun sadece 10 günlükken bir mandıra çiftliğinde dana eti olarak satılmak üzereyken kurtarılmasıyla başlıyor. Bir bayan, yanlışlıkla bu olağanüstü ineği keşfetti ve onu diğer buzağılarla birlikte özgür bıraktı. Bu an, Romeo'nun yaşamının dönüm noktasıydı. Daha sonra Romeo ve diğer buzağılar, Eve Hoşgeldin Hayvan Barınağı'na getirildi. Barınak, Romeo'nun yaşamına yeni bir başlangıç sağladı.