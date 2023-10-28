7 gün önceden haber veriyor! %70 doğru bildi! Deprem felaketi tarihe karışacak!

Bilim dünyasında büyük bir gelişme yaşandı! Teksas Üniversitesi'nden gelen araştırmacılar, depremleri yüzde 70 doğruluk oranıyla tahmin edebilen bir yapay zeka algoritmasını başarıyla test ettiler.
Bilim dünyasında büyük bir gelişme yaşandı! Teksas Üniversitesi'nden gelen araştırmacılar, depremleri yüzde 70 doğruluk oranıyla tahmin edebilen bir yapay zeka algoritmasını başarıyla test ettiler.
YAPAY ZEKA EĞİTİLDİ!
Yapay zekâ modeli, araştırmacıların önceki depremlerle eşleştirdiği gerçek zamanlı sismik verilerdeki istatistiksel dalgalanmaları tespit edecek şekilde eğitildi. Yapay zekâya, deprem fiziği bilgisine dayalı bir dizi istatistiksel özellik verildi ve ardından kendisini beş yıllık sismik kayıt veri tabanı üzerinde eğitmesi söylendi.
ÇOĞU DEPREMİ ÖNCEDEN TAHMİN ETTİ!
Eğitilen bu yapay zekâ modeli, Dünya'daki arka plan gürültüsü arasında gelen deprem işaretlerini dinleyerek tahminler yaptı ve 14 depremi başarılı bir şekilde tahmin ederken, bir depremi doğru tahmin edemedi ve 8 tane de yanlış uyarı verdi.
Araştırmacılar, Kaliforniya, İtalya, Japonya, Yunanistan, Türkiye ve Teksas gibi güçlü sismik izleme ağlarına sahip yerlerde yapay zekânın başarı oranını artırabileceğinden ve tahminlerini birkaç kilometreye kadar daraltabileceğinden emin.
TESTLER DEVAM EDECEK!
Araştırmanın bir sonraki adımı ise, yüksek oranda küçük ve orta büyüklükte depremler yaşandığı için yapay zekâyı Teksas'ta test etmek olacak. Teksas Sismolojik Ağ Programı (TexNet) 300 sismik istasyona ve altı yıldan fazla sürekli kayıtlara ev sahipliği yapıyor, bu da Teksas'ı yöntemi doğrulamak için ideal bir yer haline getiriyor.
Daha sonra ise araştırmacılar, sistemlerini bölgeye özgü olmayan fizik tabanlı modellerle bütünleştirmek istiyorlar ve bunun çok fazla sismik verinin olmadığı alanlarda önemli olabileceğini düşünüyorlar.