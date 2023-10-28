7 gün önceden haber veriyor! %70 doğru bildi! Deprem felaketi tarihe karışacak!

Araştırmacılar, Kaliforniya, İtalya, Japonya, Yunanistan, Türkiye ve Teksas gibi güçlü sismik izleme ağlarına sahip yerlerde yapay zekânın başarı oranını artırabileceğinden ve tahminlerini birkaç kilometreye kadar daraltabileceğinden emin.

TESTLER DEVAM EDECEK! Araştırmanın bir sonraki adımı ise, yüksek oranda küçük ve orta büyüklükte depremler yaşandığı için yapay zekâyı Teksas'ta test etmek olacak. Teksas Sismolojik Ağ Programı (TexNet) 300 sismik istasyona ve altı yıldan fazla sürekli kayıtlara ev sahipliği yapıyor, bu da Teksas'ı yöntemi doğrulamak için ideal bir yer haline getiriyor.