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29 EKİM MESAJLARI 🔴⚪ Cumhuriyet’in 100. yılı Atatürk resimli, fotoğraflı, anlamlı, duygusal, yeni, Whatsapp, SMS kutlama mesajları ve sözleri!

Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanır. Bu yıl ise Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne saatler kala, sosyal medya platformları başta olmak üzere pek çok yerde kutlama mesajları ve sözleri araştırılıyor. İşte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını anlam ve önemine vurgu yapan en güzel 29 Ekim mesajları...

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 23:39 Güncelleme 28 Ekim 2023, 23:39
29 EKİM MESAJLARI 🔴⚪ Cumhuriyet’in 100. yılı Atatürk resimli, fotoğraflı, anlamlı, duygusal, yeni, Whatsapp, SMS kutlama mesajları ve sözleri!

Atatürk ve Türk Bayrağı temalı Cumhuriyet Bayramı mesajları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Sevdikleriyle birlikte sosyal medya üzerinden kutlama yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte en anlamlı, güzel 29 Ekim mesajları ve sözleri....

29 Ekim Cumhuriyeti bayramı bizim. Yaşasın Cumhuriyet

Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 100.yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde, geçmişteki kahramanlarımızın mirasını sürdürmeye kararlıyız. Nice yıllara ve daha aydınlık yarınlara!

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.

100 yıl önce bugün, milletimizin en büyük mücadelesini Cumhuriyetle taçlandırdık. Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hasret ve özlemle anıyoruz… Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Bizi biz yapan seni, çok seviyoruz Cumhuriyet! #29Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun!


Her nefesinde bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele edenlere saygıyla. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.

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