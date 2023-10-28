29 EKİM MESAJLARI 🔴⚪ Cumhuriyet’in 100. yılı Atatürk resimli, fotoğraflı, anlamlı, duygusal, yeni, Whatsapp, SMS kutlama mesajları ve sözleri!

Atatürk ve Türk Bayrağı temalı Cumhuriyet Bayramı mesajları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Sevdikleriyle birlikte sosyal medya üzerinden kutlama yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte en anlamlı, güzel 29 Ekim mesajları ve sözleri....

29 Ekim Cumhuriyeti bayramı bizim. Yaşasın Cumhuriyet Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun. Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…