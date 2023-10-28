29 EKİM MESAJLARI 🔴⚪ Cumhuriyet’in 100. yılı Atatürk resimli, fotoğraflı, anlamlı, duygusal, yeni, Whatsapp, SMS kutlama mesajları ve sözleri!

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.
Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.
100 yıl önce bugün, milletimizin en büyük mücadelesini Cumhuriyetle taçlandırdık. Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun!
Cumhuriyetimizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hasret ve özlemle anıyoruz… Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
Bizi biz yapan seni, çok seviyoruz Cumhuriyet! #29Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun!