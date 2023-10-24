KEDİ BAKIMI NASIL YAPILIR? Ev kedileri nasıl beslenir? Evde kedi bakmak zor mu?

Ev kedilerinin beslenmesi, genellikle mama dışında et, balık ve tavuk ile yapılır. Kediler, bu yiyeceklerden hoşlanırlar. Ancak dişleri köpekler kadar sert olmadığı için özellikle tavuğun ve etin kemikli verilmemesi gereklidir. Ev kedisi eğer balık ile beslenecekse de balıkların kılçıklarının tamamen temizlenmiş olması gereklidir. Aksi taktirde temizlenmemiş olan kılçıklar ev kedilerinin boğazına kaçabilir.

👉Evde Kedi Bakmak Zor Mu? Evde kedi bakmanın aslında birçok zorluğu mevcuttur. Genel olarak evde kedi bakmanın zorlukları şöyle sıralanabilir: Evde kediye veya kedi tüyüne alerjisi olan biri varsa, kedi bu kişi için tehlikeli olabilir. Hapşırık ve öksürük gibi durumlar birçok insan tarafından göz ardı edilse de alerjinin ilerlemesi kansızlığa sebep olabilir.

Eğer kedi çocuklu evlerde bakılıyorsa ve çocukların bağışıklıkları kuvvetli değilse, beyin ve göz iltihabı sorunları ile karşılaşabilirler.

Eğer evdeki kediler dışarıya çıkıp eve geliyorlarsa, aşıları olmasına rağmen dışarıdan eve bit ve kene getirebilirler. Bu durum dolayısıyla da başta evdeki çocuklar olmak üzere herkes, bitlenebilir veya kenelerden farklı hastalıklar kapabilirler.

Kediler eğer bakılan kişi ile çok yakın yaşıyorlarsa, hem kişilerde hem de hayvanlarda enfeksiyon hastalıklarına rastlanabilir. Bu da özellikle kedilerin bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına neden olabilir.

Kediler, bünyelerinde olan parazitleri tüyleri ile atarlar. Bu nedenle de kedilerin sürekli olarak taranması ve tüylerinin kendilerinden uzaklaştırılması gereklidir.

Dişi kediler eğer kısır değilse ve parazit aşıları yoksa evden çıktıkları zamanlarda kedilere dikkat edilmelidir. Özellikle hamilelik döneminde olan kediler çiftleşirken başka kedilerden mikrop kapabilir ve bu mikrobu da eve taşıyabilirler. Evde köpek bakmak zor mu? 1-2 ve 3 aylık yavru köpek ne yer? KÖPEK BAKIMI NASIL YAPILIR? Ev köpekleri nasıl beslenir?