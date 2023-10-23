İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ! Valilik duyurdu! 24 Ekim 2023 Salı yarın hangi yollar kapalı? İşte açık güzergahlar...

İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi sürücüler tarafından merak ediliyor. 4 Ekim Salı günü Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Program bitimine kadar sürücüler alternatif yolları kullanacak. İşte detaylar...
İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi sürücüler tarafından merak ediliyor. 4 Ekim Salı günü Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Program bitimine kadar sürücüler alternatif yolları kullanacak. İşte detaylar...
24 EKİM SALI İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?
Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"22 Ekim 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhuriyet Bayramı Genel Provasının Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve askeri personelin katılacağı Uzman Erbaş Seçme Sınavı'nın aynı güne denk gelmesi nedeniyle 24 Ekim Salı günü yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde, 24 Ekim Salı günü sabah saat 06.00'dan prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir..."
🚧 KAPANACAK YOLLAR 🚧
➡️ ADNAN MENDERES BULVARI (VATAN CD.) Gidiş ve Gelişler TRAFİĞE KAPATILACAK.
➡️ D100 KUZEY VE GÜNEY İSTİKAMETİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI (VATAN CADDESİ) Girişleri
➡️ 10. YIL CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI (VATAN CADDESİ) Girişleri
➡️ EDİRNEKAPI'DAN ADNAN MENDERES BULVARI (VATAN CADDESİ) Girişleri
➡️ OĞUZHAN CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI (VATAN CADDESİ) Girişleri
➡️ SOFULAR CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI (VATAN CADDESİ) Girişleri
➡️ HALICILAR CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI (VATAN CADDESİ) Girişleri
➡️ AKDENİZ CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI (VATAN CADDESİ) Girişleri
➡️ AKŞEMSETTİN CADDESİNDEN ADNAN MENDERES BULVARI (VATAN CADDESİ) Girişleri
➡️ ORDU CADDESİNDEN VE ATATÜRK BULVARINDAN (AKSARAY'DAN ADNAN MENDERES BULVARI (VATAN CADDESİ) Girişleri
➡️ KEÇECİ MEYDAN SOKAK'TAN ADNAN MENDERES BULVARI (VATAN CADDESİ) Girişleri
➡️ ADNAN MENDERES BULVARINA (VATAN CADDESİ) Çıkan Tüm Caddeler ve Sokaklar TRAFİĞE KAPATILACAKTIR
🚧 HAL YOLU GÜNEY İSTİKAMETİ BAYRAMPAŞA AYRIMLARINDAN İTİBAREN TRAFİĞE KAPATILACAK OLUP TRAFİK AKIMI YANYOLA YÖNLENDİRİLECEKTİR.
ALTERNATİF YOLLAR!
🚗 Turgut Özal Millet Caddesi: Vatan Caddesi'nin yerine kullanabileceğiniz ana arterlerden biri.
🛣️ Fevzipaşa Caddesi: Vatan Caddesi yerine kullanabileceğiniz bir diğer alternatif yol.
🏞️ Atatürk Bulvarı: Vatan Caddesi'nin yerine kullanabileceğiniz bir başka yol.
🏖️ Sahil Kennedy Caddesi: Alternatif bir güzergah olarak kullanabileceğiniz cadde.