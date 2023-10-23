İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ! Valilik duyurdu! 24 Ekim 2023 Salı yarın hangi yollar kapalı? İşte açık güzergahlar...

İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi sürücüler tarafından merak ediliyor. 4 Ekim Salı günü Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Program bitimine kadar sürücüler alternatif yolları kullanacak. İşte detaylar...

24 EKİM SALI İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"22 Ekim 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhuriyet Bayramı Genel Provasının Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve askeri personelin katılacağı Uzman Erbaş Seçme Sınavı'nın aynı güne denk gelmesi nedeniyle 24 Ekim Salı günü yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde, 24 Ekim Salı günü sabah saat 06.00'dan prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir..."