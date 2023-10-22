Kahraman evlat şimdi çok mutlu! Yıkılan odunluğun altında kalan babasını 18 yıl önce aldığı ilk yardım eğitimi ile hayata döndürdü

Babasının nabzının atmadığını ve kalbinin durduğunu fark eden Gündoğdu, 2005'te askerlik yaparken aldığı ilk yardım eğitiminde öğrendiği yöntemle kalp masajına başladı. Gündoğdu, kalp masajıyla babasını hayata döndürmeyi başardı. Daha sonra sağlık ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılan Gündoğdu'nun 9 kaburga kemiği ile göğüs kemiğinin kırıldığı ve vücudunda ezilmelerin olduğu tespit edildi.

YÜZÜ MORARMIŞTI

Resul Gündoğdu, "Annemin çığlıklarını duydum. Babamın üzerindeki odunları, taşları kaldırdım. Yüzü morarmıştı. Enkazdan çıkardıktan sonra babamın nabzının atmadığını, nefes alamadığını ve kalbinin durduğunu fark ettim. İki dakika boyunca kalp masajı yaptım. Kalbi tekrar çalışmaya başladı. Suni teneffüs yaparak nefes almasını sağladım. İlk yardım eğitimini askerlik yıllarımda almıştım. Bu eğitimle babamın hayatını kurtaracağım aklımın ucundan geçmezdi" dedi.

ALLAH RAZI OLSUN

Tedavisi devam eden Musa Gündoğdu ise şöyle konuştu: Her şey bir anda oldu. Odunluk yıkıldı. Buraya nasıl getirildiğimi hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Durumum iyi. Çocuklarımı, ailemi tekrar gördüğüm için mutluyum. Onlardan Allah razı olsun.

Van YYÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nureddin Yüzkat da ilk yardım eğitiminin hayat kurtardığını belirtti