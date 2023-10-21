Kahveyi ıslatıp saçınıza sürün ve arkanıza yaslanın! Herkes sırrınızı öğrenmek için yalvaracak

Maskeyi saçınızda yaklaşık 8 dakika tutun. Ilık suyla saçınızı iyice durulayın. İhtiyaca bağlı olarak her hafta veya iki haftada bir tekrarlayabilirsiniz.

İşte kahvenin saçlara olan olası faydaları ve kahve maskesi tarifi; 💆‍♀️ Saç Derisini Uyarır: Kahve telvesi, saç derisini hafifçe masaj yaparak uyarabilir. Bu, kan akışını artırabilir ve saç foliküllerinin daha iyi beslenmesini teşvik edebilir. 💇‍♀️ Saç Büyümesini Destekler: Kahvenin içeriğindeki kafein, saç büyümesini teşvik ettiği ve saç dökülmesini azalttığı düşünülen bir bileşen olabilir. Ancak, bu etki kişiden kişiye değişebilir.