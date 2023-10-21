Eski damattan örnek hareket: Kayınpederine karaciğerini verdi

İzmir Menemen'de yaşayan 63 yaşındaki Hüseyin Özçınar, bir süre önce karnındaki şişlik şikayetiyle gastroenteroloji uzmanı Dr. Seymur Aslanov'un kapısını çaldı. Yapılan tetkiklerde Özçınar'ın karaciğer yetmezliğine yakalandığı anlaşıldı.
İzmir Menemen'de yaşayan 63 yaşındaki Hüseyin Özçınar, bir süre önce karnındaki şişlik şikayetiyle gastroenteroloji uzmanı Dr. Seymur Aslanov'un kapısını çaldı. Yapılan tetkiklerde Özçınar'ın karaciğer yetmezliğine yakalandığı anlaşıldı.
Nakil şarttı. Özçınar, nakil sırasına yazıldı. Kızının eski kocası Uğur Doğrusöz, Özçınar'ın rahatsızlığını öğrenince hemen soluğu hastanede aldı. Kendi karaciğerinden bir parça vermek istediğini anlattı. Dokular uyum sağladı. Ve Özçınar, eski damadından alınan karaciğer parçasıyla yeniden hayata sarıldı. Özçınar, "Eski damadım nakil için gönüllü oldu. Allah ondan razı olsun" diyerek mutluluktan ağladı.
Doğrusöz ise eşiyle 4 yıl önce boşandıklarını anlattı. Şu ifadeleri kullandı: Çevremde elbette bu kararımı sorgulayanlar oldu ancak ben insanların ne dediğini önemsemem. Babama bir can verdiğim için mutluyum.
TRÜF İÇİN SÜPER BURUNLAR
Dünyaca ünlü trüf mantarı Türkiye'de de ortaya çıktı. Yozgat ve çevresinde bulunan mantarın kilosunun 3 bin Euro yani yaklaşık 90 bin TL'den satıldığı vurgulandı. Bölge halkı ise bu pahalı besini bulmak için köpeklerden yararlandı. 'Siyah inci' olarak da adlandırılan mantarın sadece özel eğitimli köpeklerin yardımıyla tespit edildiği açıklandı. Bu arada trüf mantarı özellikle çam ve meşe ağaçlarının dibindeki topraklarda yetişiyor.
DİNAMİT YIKAMADI
Türkiye, 6 Şubat'ta yüzyılın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki deprem yürekleri dağladı. Depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde de ağır hasar gören binaların yıkım süreci hızlandı. Onlar arasında 6 katlı, 36 daireden oluşan Beyaz Saray Apartmanı da vardı. Yıkım kararı verilen ve boşaltılan binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. İlk 3 kata dinamit yerleştirildi ama bina yıkılmadı. Havanın kararması ile apartmanın yıkımı, başka bir tarihe bırakıldı.
REKOR 'SMA'NI
Hakkari'de görevli polis memuru Süleyman Yaman'ın 16 aylık kızı Ayşe Bükre, SMA'ya yakalandı. Yardım kampanyası başlatıldı. Baba Yaman "Kızımı yaşatmak için çalışıyorum ama yapamıyorum, başaramıyorum. Sizler el ele verirseniz kızımı kurtarabilirsiniz" diyerek yardım çağrısı yaptı. Türkiye bu çığlığa duyarsız kalmadı. Paranın yüzde 50'lik kısmı 3 gün gibi bir sürede toplandı. Aile büyük sevinç yaşadı.
TOLGA YANIK
RAUF TAMER VEFAT ETTİ
Türk basınının usta ismi Rauf Tamer, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi. 64 yıllık meslek hayatında çok sayıda başarılı habere imza atan Tamer, 1959'da spor muhabirliğiyle meslek hayatına başladı. Tamer, Hürriyet, Sabah, Star ve Posta'nın da aralarında bulunduğu pek çok gazetede görev yaptı.
446 BİN DEVRETTİ
10 bilen çıkmayınca 446 bin lira devretti. 9 bilenler 9 bin 484'er, 8 bilenler 689'ar, 7 bilenler 129'ar, 6 bilenler 21'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 17'şer lira alacak.
İZMİR'DE 3.9'LUK KORKU
İzmir'de dün akşam saat 23.53'te merkez üssü Buca olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli panik yaşayanlar, hemen sokaklara çıktı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar, "Depremin gürültüsü çok korkutucuydu. Fena sallandık" dedi.
ELİF ZATEN ZAYIFTI!
Eskişehir'de yaşayan Elif Nur Tiftik (6), annesi ve babası cezaevine girdikten sonra 2 kardeşiyle birlikte kaldıkları akrabalarının evinde açlıktan hayatını kaybetti. 3 tutuklu sanıktan amcası S.T.'nin ifadeleri ise pes dedirtti: Elif Nur zayıf bir kızdı zaten. Eve geldiğim zamanlarda öyle bir zayıflama ya da anormallik görmedim.
NİSA'NIN KATİLİ JELİBON!
Mersin Tarsus'ta yaşayan vatandaşlar, yol kenarında 6 yaşındaki Nisa Ceviz'in hareketsiz yattığını fark etti. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, küçük kıza kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nisa, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elinde jelibon paketi olan küçük kızın soluk borusuna jelibon kaçıp, nefessiz kaldığı belirlendi.
BAŞ'KANT'!
Kadın cinayetlerine bir yenisi Ankara'dan eklendi! 6 yıldır sevgili olan Beyzanur Kaya (22) ile E.R.A. (22) kavga etti. Delikanlı silahını çekti! Sevgilisini adeta kurşun yağmuruna tutarak katletti. Gencecik insanlardan biri mezara, biri hapse girdi!
HAVADA KANSER VAR!
Uzmanlar araştırdı. Kirli havanın meme kanseri riskini arttırdığı ortaya çıktı. Bu illetin, yüksek rakımlı bölgelerde neredeyse hiç görülmediği açıklandı.