Eski damattan örnek hareket: Kayınpederine karaciğerini verdi

Nakil şarttı. Özçınar, nakil sırasına yazıldı. Kızının eski kocası Uğur Doğrusöz, Özçınar'ın rahatsızlığını öğrenince hemen soluğu hastanede aldı. Kendi karaciğerinden bir parça vermek istediğini anlattı. Dokular uyum sağladı. Ve Özçınar, eski damadından alınan karaciğer parçasıyla yeniden hayata sarıldı. Özçınar, "Eski damadım nakil için gönüllü oldu. Allah ondan razı olsun" diyerek mutluluktan ağladı.

Doğrusöz ise eşiyle 4 yıl önce boşandıklarını anlattı. Şu ifadeleri kullandı: Çevremde elbette bu kararımı sorgulayanlar oldu ancak ben insanların ne dediğini önemsemem. Babama bir can verdiğim için mutluyum.