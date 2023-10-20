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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kan donduran olay I 2 çocuk annesinin ağaca asılı bedeni bulundu!

2 çocuk annesi N. A., eşinden şiddet gördüğü için evden ayrıldı. Sevgilisine çocuklarını bıraktı. Kayıplara karıştı. Müge Anlı’da 45 gündür aranan kadının cesedi ise zeytinlikten çıktı. Tişörtünün ters, pantolonunun ise uzun olduğu anlaşıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ekim 2023 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:00
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te kan donduran olay I 2 çocuk annesinin ağaca asılı bedeni bulundu!

Bursa Gemlik'te N.A. (22), 6 yıl önce R.A. ile (29) evlendi. Bu evlilikten 2 çocuğu dünyaya geldi.

Ancak şiddetli geçimsizlik yaşayınca 1 yıl önce evi terk etti. Çocuklarını, sevgilisi D. A.'ya verdi. Daha sonra oğlu S.E.A'yı (6) alarak İznik'te oturan ailesinin yanına gitti. A'ın küçük oğlu R.A. (3) ise babasında kaldı.

Genç kadın, oğlunu görmek için eşinin evine gideceğini söyledikten sonra kayıplara karıştı. A'ın ailesi, kızlarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Ancak önceki akşam Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte N.A'ın ağaca asılmış cesedi bulundu.

Tişörtünün ters giydirildiği, pantolonunun da çok uzun olduğu anlaşıldı. Çanta ve telefon 20 metre uzakta bulundu. Gözaltına alınan D. A. ise serbest bırakıldı. Sır dolu olayın otopsiden sonra netleşeceği belirtildi.

N.A.'ın cinayete kurban gittiği düşünülüyor.

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