Müge Anlı ile Tatlı Sert’te kan donduran olay I 2 çocuk annesinin ağaca asılı bedeni bulundu!

Bursa Gemlik'te N.A. (22), 6 yıl önce R.A. ile (29) evlendi. Bu evlilikten 2 çocuğu dünyaya geldi.

Ancak şiddetli geçimsizlik yaşayınca 1 yıl önce evi terk etti. Çocuklarını, sevgilisi D. A.'ya verdi. Daha sonra oğlu S.E.A'yı (6) alarak İznik'te oturan ailesinin yanına gitti. A'ın küçük oğlu R.A. (3) ise babasında kaldı.

Genç kadın, oğlunu görmek için eşinin evine gideceğini söyledikten sonra kayıplara karıştı. A'ın ailesi, kızlarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Ancak önceki akşam Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte N.A'ın ağaca asılmış cesedi bulundu.