Meğer sürekli geç kalanlar yüksek zekaya sahipmiş! Uzmanlar açıkladı! İşte dahi insanların 7 davranışı

🕒 Geç Kalmak: Sürekli olarak geç kalan kişiler genellikle sorumsuz olarak kabul edilirler, ancak yapılan araştırmalar, bu alışkanlığın yüksek zeka ile ilişkilendirildiğini gösteriyor. Gece geç saatlere kadar uyanık kalanlar, yüksek zeka potansiyeline sahip olabilirler.

😂 Karanlık Mizah Anlayışı: Korkutucu veya ağır şakalara gülebilmek, yüksek zeka ile bağdaştırılıyor. Viyana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, karanlık mizah anlayışına sahip olanların zekalarının yüksek olduğunu ortaya koyuyor.