CUMA MESAJLARI YENİ, FARKLI, DUALI, RESİMLİ 2023! 20 Ekim en güzel, hadisli ve dualı Cuma sözleri ve resimli mesajları...

İslam dünyasının en kutsal günlerinden biri olan cuma, Müslümanlar arasında duaların kabul edildiği özel bir gündür. Her cuma, sevdiklerine hayırlı cumalar dilemek ve dua etmek için kullanılan resimli cuma mesajları , bu günü daha anlamlı hale getiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre cuma namazını bekleyen cemaat, aynı zamanda sosyal medya ve mesajlaşma platformları aracılığıyla sevdiklerine bu özel günü daha da özel kılmak için görsel mesajlar gönderiyor.

RESİMLİ EN GÜZEL ANLAMLI CUMA MESAJLARI SÖZLERİ

Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Hadis-i şerif. Hayırlı cumalar.



"Onların yanımda bulunmalarında da sana sığınırım." Mü'minun 23-98. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.