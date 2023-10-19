Üniversiteli Batuhan’a ne oldu? Fabrikada işe girdi ardından hareketsiz halde bulundu

Bursa'da üniversiteli Batuhan Eren Kılıç (19), dayısı M.G.'ye ait fabrikada işe girdi. Bir süre sonra hareketsiz halde bulunan Kılıç, yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin bilinmeyen bir rahatsızlıktan olduğu söylendi. Oğlunun ölümünü şüpheli bulan Fırat Kılıç, suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı ise M.G.'nin ifadesi ile güvenlik kamera görüntülerinin çelişkili olduğunu söyledi.



162 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 162 milyon 516 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 2 kişi, 3 milyon 77'şer bin lira kazandı. 4 bilenler 6 bin 207'şer, 3 bilenler 418'er, 2 bilenler 39'ar lira alacak.