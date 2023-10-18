Tadına doyamayacağınız yumurta tarifiyle sofranı şenlendir: Her sabah tıka basa yiyeceksiniz

Patates sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti olarak her yemeğe büyük lezzet katıyor. Ancak bazen farklı bir lezzet denemek istediğinizde, taze soğan ve dereotu ile harmanlanmış nefis bir patates yemeği, damaklarınızı şenlendirecek bir seçenek olabiliyor. Bu pratik tarif hem hızlı hazırlanışı hem de muhteşem tadıyla öne çıkıyor.

Sebzeli Omlet Nasıl Yapılır?

Sebzeli Omlet tarifine başlamadan önce gerekli malzemeleri hazırlayın. Patateslerin kabuklarını soyun ve zar şeklinde kesin. Taze soğanları ve dereotunu iyice temizleyip ince bir şekilde doğrayın. Salçalık biberi de ince zar şeklinde doğramayı unutmayın. Bu işlemleri tamamladıktan sonra tuz, karabiber ve pulbiberi bir kasede iyice karıştırın.

Şimdi, bir kaseye kremayı, baharat karışımını ve yumurtaları alın. İyice çırpın, böylece yumurtaların kıvamını elde edin. Ardından kapari, doğranmış taze soğan ve dereotunu da bu karışıma ekleyip tekrar güzelce karıştırın.