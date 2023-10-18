Doğum tarihinin son rakamı 0,1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 olanlar dikkat: Büyük sır ortaya çıktı

Doğum tarihinin kişiliğimizin oluşumunda kilit bir rol oynadığı düşünülüyor. İsminizden, doğum yılınıza kadar olan her ayrıntı, kim olduğunuzu ve neden bazı özelliklere sahip olduğunuzu anlamanıza yardımcı oluyor. Bu noktada Çin takviminin bu konuda daha fazla derinliğe inmeyi mümkün kıldığı düşünülüyor. Çin takvimine göre doğum yılının son rakamı önemli bir sembolizme sahip. Feng Shui'nin beş elementi olan metal, su, odun, ateş ve toprakla ilişkilendiriliyor.

Metal Elementi (Son rakam 0 ve 1) Eğer doğum yılınızın son rakamı 0 veya 1 ise, elementiniz metaldir. Bu, güçlü ve dayanıklı bir karaktere işaret eder. Metal elementine sahip kişiler bağımsızdır, kendi istekleri doğrultusunda hareket ederler ve hayatta en çok değer verdikleri şey aşktır. Ayrıca inatçıdırlar ve dediğim dediktirler. Ellerinden hiçbir iş kurtulmaz. İnsanlara yardım etmeyi severler, ancak bunu genellikle kendi çıkarları için istemezler. Bağımsızlıkları nedeniyle istenmeyen tavsiyelere pek aldırış etmezler.