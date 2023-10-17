Kaan Boşnak’tan sonra Can Tunaboylu! Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristinden sevgilisi Aybike Çelik’e ölüm dayağı: Kolum kırık gözüm mor

Bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor. Yaşadığım olay bir kez olmuş bir olay değil, 6 ay boyunca sistematik şiddete maruz kaldım" ifadesini kullandı. Çelik'in açıklamasını Tunaboylu "Yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım" şeklinde cevapladı.