Kaan Boşnak’tan sonra Can Tunaboylu! Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristinden sevgilisi Aybike Çelik’e ölüm dayağı: Kolum kırık gözüm mor

Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun kendisini darp ettiğini açıkladı.
Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun kendisini darp ettiğini açıkladı.
Sosyal medyada şiddetin fotoğraflarını yayınladı.
Çelik, "Arkadaşlar 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim, 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum.
Bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor. Yaşadığım olay bir kez olmuş bir olay değil, 6 ay boyunca sistematik şiddete maruz kaldım" ifadesini kullandı. Çelik'in açıklamasını Tunaboylu "Yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım" şeklinde cevapladı.
'KOLUM KIRIK GÖZÜM MOR'
Aybike Çelik, morarmış gözünün ve kırılan kolunun fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyadan Can Tunaboylu'na büyük tepki yağdı.
Başak Ceylan Torun, eşi Kaan Boşnak'a kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.