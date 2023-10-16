İlk kar yağışı için tarih verildi! İstanbul’da 4 ay sürecek! Felakete hazır olun! Ankara, İzmir, Konya, Uşak, Bursa, Samsun, Tokat, Erzincan...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini paylaştı ve birçok il için kar yağışının yaklaştığını bildirdi. İşte kar yağışı için tahmin edilen tarihler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini paylaştı ve birçok il için kar yağışının yaklaştığını bildirdi. İşte kar yağışı için tahmin edilen tarihler...
❄️ İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?
İstanbul için kasım ayından itibaren yoğun yağışlar bekleniyor. Uzmanlar ocak ve şubat aylarında deniz etkili kar yağışlarının devam edeceğini belirtti.
🌨️ ÇOK SERT BİR KIŞ GELİYOR!
İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye'nin bu sene bol yağış alacağını ve kışın sert geçeceğini açıkladı.
⚠️METEOROLOJİ UZMANLARINDAN 20 EKİM UYARISI
20-30 Ekim tarihleri arasında ülkede normallerin altında soğuk hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji 20 Ekim sonrası için hava sıcaklığının ciddi bir şekilde düşeceğini açıkladı.
⛄BU İLLERDE YAŞAYANLAR KIŞA HAZIR OLSUN!
Ankara, İzmir, Konya, Uşak, Bursa, Samsun, Tokat, Erzincan gibi illerde kış mevsimi oldukça şiddetli geçecek. Kasım ayından itibaren etkili olan yağışlar aralık ayında yoğunluğunu arttıracak.