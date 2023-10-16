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İlk kar yağışı için tarih verildi! İstanbul'da 4 ay sürecek! Felakete hazır olun! Ankara, İzmir, Konya, Uşak, Bursa, Samsun, Tokat, Erzincan...

İstanbul kar yağışı ve birçok il için kar tarihleri merak ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada "Çarşamba ortalık karışıyor. İstanbul'da şiddetli yağmur var. Gündüz gözüyle sel ve taşkın yapabilir. Sel gece gündüz dinlemiyor. Dere yatağındamısın, bodrum kattamısın ona bakıyor. " ifadelerini kullandı. Bu ifadelerin ardından havaların ne zaman soğuyacağı ve kar yağışının ne zaman başlayacağı en sık aratılanlar arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen hava durumu tahminlerine göre kar yağışı için tarih netleşti. Yılın ilk karı için il il tahminler yürütüldü. Ankara, İzmir, Konya, Uşak, Bursa, Samsun, Tokat, Erzincan illeri başta olmak üzere birçok il için kış uyarısı verildi. İşte ilk kar yağışının başlayacağı tarih...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 17:24 Güncelleme 16 Ekim 2023, 17:24
İlk kar yağışı için tarih verildi! İstanbul’da 4 ay sürecek! Felakete hazır olun! Ankara, İzmir, Konya, Uşak, Bursa, Samsun, Tokat, Erzincan...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini paylaştı ve birçok il için kar yağışının yaklaştığını bildirdi. İşte kar yağışı için tahmin edilen tarihler...

❄️ İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

İstanbul için kasım ayından itibaren yoğun yağışlar bekleniyor. Uzmanlar ocak ve şubat aylarında deniz etkili kar yağışlarının devam edeceğini belirtti.

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🌨️ ÇOK SERT BİR KIŞ GELİYOR!

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye'nin bu sene bol yağış alacağını ve kışın sert geçeceğini açıkladı.

⚠️METEOROLOJİ UZMANLARINDAN 20 EKİM UYARISI

20-30 Ekim tarihleri arasında ülkede normallerin altında soğuk hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji 20 Ekim sonrası için hava sıcaklığının ciddi bir şekilde düşeceğini açıkladı.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR KIŞA HAZIR OLSUN!

Ankara, İzmir, Konya, Uşak, Bursa, Samsun, Tokat, Erzincan gibi illerde kış mevsimi oldukça şiddetli geçecek. Kasım ayından itibaren etkili olan yağışlar aralık ayında yoğunluğunu arttıracak.


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