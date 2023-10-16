GETİR ALBENİ 16 EKİM 2023 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: Takvim Gazetesi Getir Albeni kampanyası kura sonuçları: ASİL - YEDEK LİSTESİ!

Getir Albeni kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan şanslı talihliler, muhteşem ödüller kazandılar. İşte asil ve yedek talihliler....
Getir Albeni kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan şanslı talihliler, muhteşem ödüller kazandılar. İşte asil ve yedek talihliler....
OCULUS QUEST 2 128 GB ALL-IN-ONE VR SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ KAZANAN ASİL TALİHLİLER
OCULUS QUEST 2 128 GB ALL-IN-ONE VR SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ KAZANAN YEDEK TALİHLİLER
APPLE AIRPODS PRO 2. NESİL KAZANAN ASİL TALİHLİLER