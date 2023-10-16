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GETİR ALBENİ 16 EKİM 2023 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: Takvim Gazetesi Getir Albeni kampanyası kura sonuçları: ASİL - YEDEK LİSTESİ!

Getir Albeni kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Katılanların büyük bir merakla beklediği kazananlar belli oldu. İşte çekilişte talihli olan isimler ve kazandıkları ödüller...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ekim 2023 Güncelleme 16 Ekim 2023, 07:00
GETİR ALBENİ 16 EKİM 2023 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: Takvim Gazetesi Getir Albeni kampanyası kura sonuçları: ASİL - YEDEK LİSTESİ!

Getir Albeni kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan şanslı talihliler, muhteşem ödüller kazandılar. İşte asil ve yedek talihliler....

OCULUS QUEST 2 128 GB ALL-IN-ONE VR SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ KAZANAN ASİL TALİHLİLER

OCULUS QUEST 2 128 GB ALL-IN-ONE VR SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

APPLE AIRPODS PRO 2. NESİL KAZANAN ASİL TALİHLİLER

APPLE AIRPODS PRO 2. NESİL KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

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