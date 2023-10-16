7 derdin devası! 15 gün boyunca kuru soğanı kaynatıp suyunu içerseniz...

Soğanın faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle kaynatılmış soğan suyunun birçok hastalığa iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle uzmanlar soğan suyu kürünü sık sık tavsiye ediyor. İşte soğan suyunun mucize faydaları...
Soğanın faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle kaynatılmış soğan suyunun birçok hastalığa iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle uzmanlar soğan suyu kürünü sık sık tavsiye ediyor. İşte soğan suyunun mucize faydaları...
🤒 Soğan suyu, antioksidan, iltihap, alerji ve kanser önleyici özelliklere sahiptir.
💪 Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kan akışını hızlandırır.
🏋️♀️ Zayıflamaya yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırır.
👩⚕️ Ayrıca kadınlara özgü rahatsızlıkları tedavi edebilir.
🦠 Soğan suyunun içeriğindeki sülfasit, antibiyotik özelliklerine sahip olması nedeniyle enfeksiyonlarla savaşır.
💆♀️ Dolaşım sistemini düzenler, cilt sağlığını iyileştirir ve saçları uzatır.
❤️ Kan damarlarını korur ve tıkanıklıkları önler.
SOĞAN SUYU NASIL HAZIRLANIR?
🧅 Kahverengi soğanları tercih ederek, önce soğanları sirkeli suda yıkamak gerekir.
🍲 Bir adet kuru soğanı dörde bölmelisiniz ve orta boy bir tencereye koyarak üzerine iki bardak klorsuz su eklemelisiniz.
🍵 Soğanları yaklaşık beş dakika kaynatın, ardından soğan suyunu süzerek kullanıma hazır hale getirin.
🕒 Soğan suyu kürünü sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa yemeklerden yarım saat önce tüketmelisiniz.
❗ Her defasında taze olarak hazırlanmalıdır.