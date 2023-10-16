28 EKİM RESMİ TATİL Mİ 2023? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü olacak? Özel sektörde çalışanlara...

2023 Resmi tatiller için araştırmalar hızlandı. Özellikle 28 Ekim gününün resmi tatil olup olmadığı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar...
2023 Resmi tatiller için araştırmalar hızlandı. Özellikle 28 Ekim gününün resmi tatil olup olmadığı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar...
28 EKİM TATİL Mİ?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazar gününe denk gelmektedir. Bu sebeple kamu kurumu çalışanları ek olarak tatil yapamayacak. Pazar günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler, nüfus müdürlükleri kapalı olacak.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ!
🎉 Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
🌙 Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
🌙 Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
🌙 Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
🌙 Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
🎈 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
🛠️ Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
🔴⚪ Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
🐐 Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
🐐 Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
🐐 Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
🐐 Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
🐐 Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
🇹🇷 Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
🏆 Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
🔴⚪🎉 Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı