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15 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 15 aracın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 23:16 Güncelleme 16 Ekim 2023, 23:19
15 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kocaeli'de katliam gibi kaza!

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralananlar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Detaylar geliyor....

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