Zenginlik tarih oldu: Dilan Polat ve Engin Polat’ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Türkiye'de çok ciddi takipçisi olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat son dönemde yoldan çıktı. Sürekli hakaretler yağdıran, fakirlerle dalga geçen çiftin parayı güzellik merkezlerinden kozmetik ürünlerden kazanmadığı ortaya çıktı.

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dava açılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, bir anda sessizliğe gömüldü. Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu.