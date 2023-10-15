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Zenginlik tarih oldu: Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Sürekli 'çok param var' ya da, "Engin bana tekne al" diyen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu… Haklarında kara para aklama, vergi kaçırma suçlarından soruşturma açılan çifte yurt dışına çıkış yasağı da geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ekim 2023 Güncelleme 15 Ekim 2023, 07:00
Zenginlik tarih oldu: Dilan Polat ve Engin Polat’ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Türkiye'de çok ciddi takipçisi olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat son dönemde yoldan çıktı. Sürekli hakaretler yağdıran, fakirlerle dalga geçen çiftin parayı güzellik merkezlerinden kozmetik ürünlerden kazanmadığı ortaya çıktı.

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dava açılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, bir anda sessizliğe gömüldü. Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu.

Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına aynı uygulama için karar çıktı, Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.



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