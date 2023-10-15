Metin Akpınar’ın evlilik dışı kızları olduğu ortaya çıkmıştı! Akpınar’a iki de torun geldi

Metin Akpınar'ın 36 yıl sonra evlilik dışı birliktelikten ikizleri olduğu ortaya çıktı. Duygu ve Sevgi Nebioğlu'nun varlığından 12 yıl önce haberdar olan ama bu durumu hiç umursamayan Akpınar, sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle büyük bir panik yaşamaya başladı.
İkizlerinin dışında Sevgi Nebioğlu'nun iki çocuğunun olduğu ortaya çıktı.
Yani iki de torunu olan Akpınar, dün açıklama yapmak zorunda kaldı. Akpınar, "36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı" dedi. "İlişkimizi bir yol bularak sürdürdük" diyen Akpınar'ın aslında iki kızını da hayatından çıkarmak için çabaladığı artık biliniyor.