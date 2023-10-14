MASTERCHEF TUZDA BALIK TARİFİ! Tuzda balık pişirme nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte püf noktaları...

Tuzda balık, özellikle büyük ve taze balıklarla yapıldığında enfes bir lezzete sahip olur. İşte MasterChef tarzında tuzda balık yapımı için ayrıntılı tarif...
Tuzda balık, özellikle büyük ve taze balıklarla yapıldığında enfes bir lezzete sahip olur. İşte MasterChef tarzında tuzda balık yapımı için ayrıntılı tarif...
MALZEMELER
🐟 2 kilo deniz levreği veya tercih ettiğiniz bir balık türü
🧂 1 tatlı kaşığı tane karabiber
🌱 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu
🍋 1 orta boy limon
🍂 1 defne yaprağı
🌿 1/4 demet maydanoz
🧂 800 gram ince tuz
🥚 3 yumurta beyazı (1 çay kaşığı tuzla çırpılır)
YAPILIŞI
🥚 Yumurta beyazları derin bir kaseye alınarak 1 çay kaşığı tuzla çırpılır.
🧂 Yumurta beyazları kıvam aldığında tuz azar azar eklenir ve bir spatula yardımıyla karıştırılır.
🐟 Balık büütün halde yıkandıktan sonra suyu süzülür kağıt havlu ile iyice kurulanır.
🍽️ Fırın tepsisi yağlı kağıtla kapnır ve hazırlanan tuz karışımından kağıt üzerine balık uzunluğunda ince katman şeklinde yayılır. Ardından balık tuz katmanı üzerine konur.
🌿 Balığın iç kısmına maydanozlar, defne yaprağı, tane karabiber, kişniş tohumu ve ince dilimlenmiş limon yerleştirilir.
🌋 Geriye kalan tuzla balığın üzeri ve çevresi boşluk kalmayacak şekilde kaplanır.
🔥 Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40-45 dakika kadar pişirilir.
🍽️ Pişirme süresi ardından tuz katmanında hafif bir renk değişikliği olması ve sertleşmesi gerekiyor.
🧊 Ardından tuz katmanı hafif hafif vurularak kırılır. Balığın üzerini kaplayan tuz katı tek parça halinde çıkarılır.
🍽️ Enfes tuzda balık servise hazır. Arzu ettiğiniz şekilde servis edebilirsiniz.
PÜF NOKTALAR
Tuzda balık yaparken, taze balık seçimi, büyük tane deniz tuzu kullanımı, balığı tuzla kaplama, fırında 180-200°C'de pişirme, ve piştiğini kontrol etmek için çatal veya bıçak kullanma önemlidir. Balığı tuz kabuğundan çıkardıktan sonra servis yapabilirsiniz.