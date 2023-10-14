İbn-i Sina’nın SİĞİL KÜRÜ! O sebzenin suyunu tuzla karıştırın ve siğile sürün! Gözlerinize inanamayacaksınız

Asırlar önce İbni Sina gibi büyük bilim insanları hastalıkların tedavisi için doğal yöntemler geliştirdi. İşte İbni Sina'nın bin yıl önce önerdiği mucize kür...

İbni Sina , oğan suyunun tuzla karışımının siğilleri gidermeye yardımcı olabileceğini öneriyor. Bu basit ev ilacı, siğilleri kökünden kurutmak için kullanılabilir.

🐝 İBRAHİM SARAÇOĞLU SİĞİL TEDAVİSİ

Dünya genelinde propolis, arılar tarafından üretilen doğal bir ürün olarak bilinir. Ayrıca, siğilleri tedavi etmek için oldukça etkilidir.

Propolis arıların doğal bir bileşenidir ve arılar tarafından kovandaki çatlakları kapatmak ve dış etkenlere karşı korunma amaçlı üretilir. İnsanlar tarafından kullanıldığında, özellikle siğillerin tedavisinde etkili olabilir.