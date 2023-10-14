İbn-i Sina’nın SİĞİL KÜRÜ! O sebzenin suyunu tuzla karıştırın ve siğile sürün! Gözlerinize inanamayacaksınız

Asırlar önce İbni Sina gibi büyük bilim insanları hastalıkların tedavisi için doğal yöntemler geliştirdi. İşte İbni Sina'nın bin yıl önce önerdiği mucize kür...
Asırlar önce İbni Sina gibi büyük bilim insanları hastalıkların tedavisi için doğal yöntemler geliştirdi. İşte İbni Sina'nın bin yıl önce önerdiği mucize kür...
🧅 SİĞİLLERİN TEDAVİSİ: SOĞAN VE TUZ
İbni Sina, oğan suyunun tuzla karışımının siğilleri gidermeye yardımcı olabileceğini öneriyor. Bu basit ev ilacı, siğilleri kökünden kurutmak için kullanılabilir.
🐝 İBRAHİM SARAÇOĞLU SİĞİL TEDAVİSİ
Dünya genelinde propolis, arılar tarafından üretilen doğal bir ürün olarak bilinir. Ayrıca, siğilleri tedavi etmek için oldukça etkilidir.
Propolis arıların doğal bir bileşenidir ve arılar tarafından kovandaki çatlakları kapatmak ve dış etkenlere karşı korunma amaçlı üretilir. İnsanlar tarafından kullanıldığında, özellikle siğillerin tedavisinde etkili olabilir.
🦶 AYAKKABI KAYNAKLI YARALAR:
İbni Sina, tuz ve soğan suyu ile birlikte tavuk yağının ayakkabı nedeniyle oluşan yaraların tedavisine yardımcı olabileceğini söylüyor.
👃 BURUN DAMLALARI:
Soğan suyu burun damlası olarak kullanıldığında, kulak çınlamaları ve iltihapları hafifletebilir.
🍯 BOĞAZ İLTİHAPLARI:
Soğan suyu ve bal karışımı, boğaz iltihaplarına iyi gelebilir, rahatlatıcı bir etki sağlayabilir.
🍽️ İŞTAH ARTIRICI:
İbni Sina'ya göre, soğan suyu iştahı artırabilir, özellikle iştah kaybı sorunu yaşayanlar için faydalı olabilir.
🩸 ADET KANAMALARI VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI:
İbni Sina'nın önerdiği soğan suyu, adet kanamalarını düzenleyebilir ve bağırsakları yumuşatabilir.