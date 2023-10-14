El Nino yanında devede kulak kalır! FELAKET KAPIYA DAYANDI! Son yılların en serti geliyor! Şimdiden önlem alın!

El Nino'nun Etkileri
El Nino, deniz yüzey sularının ısınmasına neden olan bir iklim olayıdır. Bu ısınma, hava akımlarını etkileyerek dünya genelinde iklim değişikliklerine yol açabilir. Türkiye'de El Nino'nun etkisi sıcak ve kurak yaz aylarında daha düşük yağış ve yüksek sıcaklıklar şeklinde kendini gösterdi.
Kışın Kar Yağışı ve Sıcaklık
Türkiye'nin kış mevsimi, genellikle soğuk ve kar yağışlıdır. Ancak 2024 kışı için beklenen tahminlere göre kar yağışı miktarının sınırlı olması, sıcaklıkların ise ortalamanın üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle su kaynakları ve tarım için bir tehdit oluşturabilir.
Kış Hazırlıkları
El Nino'nun etkisi altında geçecek 2024 kışına hazırlıklı olmak, önemlidir. İşte kış mevsimine girmeden önce yapmanız gereken bazı hazırlıklar:
1. Isıtma Sistemlerinizi Kontrol Edin
Kışın ısınma sisteminiz düzgün çalışmalıdır. Kaloriferlerinizi, kombinizi veya sobalarınızı kontrol edin ve gerekli bakımı yaptırın. Isıtma sistemi arızaları kışın sizi zor durumda bırakabilir.
2. Kışlık Giysileri Hazır Tutun
Soğuk hava koşullarına karşı hazır olmak için kışlık giysilerinizi çıkarın ve kontrol edin. Mont, eldiven, atkı ve bere gibi giysileri hazır tutun. Ayrıca kar yağışı için uygun ayakkabılarınızın olduğundan emin olun.
3. Evdeki İhtiyaçlarınızı Stoklayın
Kışın evde geçirilen zaman artar, bu nedenle temel ihtiyaçlarınızı stoklamak önemlidir. Yiyecek, içecek ve temizlik malzemelerini yeterli miktarda evinizde bulundurun.
4. Kar Temizleme Ekipmanlarına Sahip Olun
Kar yağışı durumunda kar temizleme ekipmanlarına sahip olmak işleri kolaylaştırır. Kürek, tuz ve buz kazıyıcı gibi malzemeleri hazır tutun.
5. Ulaşım Planlarınızı Gözden Geçirin
Karlı ve buzlu yollarda güvenli bir şekilde seyahat etmek için ulaşım planlarınızı gözden geçirin. Lastiklerinizin durumu, aracınızın bakımı ve gerektiğinde kış lastiklerine sahip olmak önemlidir.
6. Su ve Enerji Tasarrufu
Kışın su ve enerji tüketimi artar. Tasarruflu kullanım alışkanlıkları geliştirerek hem doğal kaynakları koruyabilir hem de faturalarınızı azaltabilirsiniz.
7. Sağlığınıza Dikkat Edin
Soğuk hava koşulları, grip ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunlarını artırabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sağlıklı beslenme, egzersiz ve düzenli el yıkama alışkanlıklarını benimseyin.