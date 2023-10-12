Yazar Funda Demir eski eşi Mustafa Çapar’ı ekmek bıçağıyla katletmişti! Ünlü yazarın terapiye başlamak istediği öğrenildi

Annesinin kendisine sık sık babasını sorduğunu, annesinin psikolojisinin iyi olmadığını ve terapiye başlamayı düşündüğünü söylediğini anlattı.

Olay günü daireye ilk giren güvenlik görevlisi ise Çapar'ın yerde yatarken halen nabzının attığını belirterek; çiftin oğulları M.Ç'nin, "Ne yaptın, mahvettin bizi. Seni öldüreceğim" diyerek üzerine yürüdüğünü aktardı.