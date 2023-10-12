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Yazar Funda Demir eski eşi Mustafa Çapar'ı ekmek bıçağıyla katletmişti! Ünlü yazarın terapiye başlamak istediği öğrenildi

Yazar Funda Demir’in, cinayetten önce kızına kendisinin psikolojik tedavi görmesi gerektiğini söylediği ortaya çıktı. Demir, tartıştığı eski eşi Mustafa Çapar'ı 3 çocuğunun gözü önünde ekmek bıçağıyla katletmişti.

Atakan Irmak Atakan Irmak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ekim 2023 Güncelleme 12 Ekim 2023, 07:01
Yazar Funda Demir eski eşi Mustafa Çapar’ı ekmek bıçağıyla katletmişti! Ünlü yazarın terapiye başlamak istediği öğrenildi

İstanbul Beşiktaş'ta yazar Funda Demir, tartıştığı eski eşi Mustafa Çapar'ı 3 çocuğunun gözü önünde ekmek bıçağıyla katletti. 19 yaşındaki kızları E.Ç, olay günü annesiyle birlikte alışveriş merkezine gidip önce telefon aldıklarını ardından kahve içtiklerini aktardı.

Annesinin kendisine sık sık babasını sorduğunu, annesinin psikolojisinin iyi olmadığını ve terapiye başlamayı düşündüğünü söylediğini anlattı.

Olay günü daireye ilk giren güvenlik görevlisi ise Çapar'ın yerde yatarken halen nabzının attığını belirterek; çiftin oğulları M.Ç'nin, "Ne yaptın, mahvettin bizi. Seni öldüreceğim" diyerek üzerine yürüdüğünü aktardı.

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