Sinem Çekinmez: Trace System inceltirken sıkılaştırıyor

Adana merkezli Bellapais'in sahibi Sinem Çekinmez, aynı zamanda bölgesel incelme sağlayan 'Trace System' cihazlarını da geliştiren isim. Çekinmez, sektörde bir devrim yaratan ve fazlalıklarından kurtulmak isteyen birçok kişinin tercihi olan cihazın çalışma prensibiyle ilgili bilgi verdi: "Trace System, dört ana aparattan oluşan bir zayıflama cihazı. Bu aparatlar; radyo frekans (RF), vakum, kuantum vorteks ve altın parmak (EMS, IR). Sistem, bölgesel incelme sağlarken aynı zamanda söz konusu bölgeyi tedavi de ediyor. Bu cihazı, diğer bölgesel incelme sağlayan cihazlardan ayıran en önemli özelliği ise infrared ışık sistemini kullanıyor olması. Infrared, hücrelerdeki mitokondriyi güçlendirmek için biyokimyasal etki üreterek hücrenin daha fazla enerji üretmesini ve daha sağlıklı çalışmasını sağlayan kızılötesi ışıktır."

YAĞLARI ERİTİRKEN DOKUYU SIKILAŞTIRIYOR

Cihazın özel başlıkları sayesinde yağ ve kas dokularını ayırt edebildiğini dile getiren Sinem Çekinmez, "Cihaz, dokulara zarar veren yağ hücrelerini buluyor, ne kadar enerji verilmesine karar verip kendini ayarlayarak yağ yakımını gerçekleştiriyor ve kasların da kasılarak dokunun toparlanmasını sağlıyor. Hücrelerin yenilenmesini ve yeni fibroblast hücrelerinin oluşumunu sağlayarak sıkı ve şekilli bir vücut oluşumunu gerçekleştiriyor. Cihazın en özel aparatı olan altın parmak aparatının (EMS ve IR) işlevi ise cilt hücre rejenerasyonunu oluşturup deri altı dokuyu tamir ederek sıkılaştırması" diye konuştu.

CİHAZ NASIL ETKİ EDİYOR?

Sinem Çekinmez, Trace System'in dört ana aparatını detaylı olarak şu şekilde anlattı: "Radyo frekans (Rf) aparatında bölgeye radyo dalgaları yayılır. Bu dalgalar, vücutta bulunan su moleküllerini ve iyonları harekete geçirerek ısıyı artırır. Isı artışına bağlı olarak yağlar eriyerek vücuttan idrar yoluyla atılır. Vakum; bir emme-bırakma yöntemiyle çalışır. Hücre altında bulunan fibroblast, elastin ve kolajenlerin harekete geçmesini, çalışmayan fibroblastların yerine yeni fibroblastların oluşumunu sağlayarak doku toparlanmasını sağlar. Kuantum vorteks; verdiği enerjiyle deri altında bir girdap şekli oluşturup kan dolaşımını artırır, metabolizmayı hızlandırır, fibroblast oluşumunu sağlar. Ayrıca kolajen hücrelerini uyarır, açığa çıkan hava akımıyla yağ yakımını sağlar. Altın parmak (EMS-IR) ise; elektriksel kas uyarısı vererek kas kütlesinin artmasını, vücudun güçlenmesini ve bunun devamında yağ yakımını hızlandırıp bölgenin sıkılaşıp toparlanmasını sağlar."

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