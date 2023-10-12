Psikolojik rahatsızlığı olan Yunus Emre Tıraş, annesi Zübeyde Tıraş’ı öldürdü! Babanın sözleri, herkesi üzdü: Oğlum, eşimden hatıra!

Antalya'da psikolojik rahatsızlığı olan Yunus Emre Tıraş (38), geçen yıl tartıştığı annesi Zübeyde Tıraş'ı (61) 13 bıçak darbesiyle katletti.
Antalya'da psikolojik rahatsızlığı olan Yunus Emre Tıraş (38), geçen yıl tartıştığı annesi Zübeyde Tıraş'ı (61) 13 bıçak darbesiyle katletti.
Gözaltına alınan Tıraş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede ceza ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. İlk kez hakim karşısına çıkan zanlı, olayı hatırlamadığını ve cinnet getirdiğini söyledi.
"Uyum sağlayamadığım için kötü durumdayım" dedi. Oğlunun eşinden kalan bir hatıra olduğunu söyleyen saba Süleyman Tıraş, "Ölen eşimle yıllarca oğlumuzun tedavisi için uğraştık, didindik ancak başarılı olamadık. Oğlumdan şikayetçi değilim" diye ifade verdi.
HIRSIZLIK SAATİ
İstanbul Fatih'te iş adamı M.B. (41) internet üzerinden satışa koyduğu 40 bin euro (1 milyon 200 bin lira) değerindeki saatini dolandırıcılara kaptırdı. Satın alma bahanesiyle ofise gelen dolandırıcılar saati alıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen milyonluk saat ise sahibine ulaştırıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19 suç kayıtlı Selehattin Z. (47) tutuklandı.
KALDIRIM YUTTU
İstanbul Şişli'de Gülcan Nazşen (38), arkadaşlarıyla Gültepe yönüne doğru yürürken kaldırım çöktü. 3 metrelik çukurun içine düşen Nazşen, büyük şok yaşadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiyenin uzattığı merdivenle çıkarıldı.
YOLDA YÜRÜRKEN KABUSU YAŞADI
Şişli'de kaldırım bir anda çöktü. O sırada yürüyen bir kadın içine düştü
KÖTÜ 'HAVA'DIS
ABD'nin Chicago kentinde yaşayan Dorothy Hoffner (104), 2 hafta önce 4 bin metre yükseklikten skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Önceki gün ise sevenlerini üzen haber geldi. Hayatını kaybettiği belirlendi. İlk hava dalışını 4 yıl önce 100 yaşındayken yapan Hoffner, rekor kırdığı atlayışı sonrası "Yaş sadece bir sayıdır" ifadesini kullanmıştı.
SERVİS İSYANI
İstanbul Arel Üniversitesi, Beylikdüzü'nden Büyükçekmece Tepekent'teki kampüse gelen ücretsiz ring servislerini gidiş-dönüş 30 lira yaptı. Öğrenciler tepki yağdırdı. Üniversite, kampüse giriş turnikelerini ücretli ve ücretsiz geçiş şeklinde ikiye ayırdı. Öğrenciler ise ulaşım masraflarının aylık 750 lirayı, ulaşım sürelerinin ise yaklaşık 3 saati bulduğunu anlattı. Zeliha Kader Çoban, "15 liram yoksa okuldan çıkamıyorum" ifadesini kullandı.
'SU' HALE BAK BODRUM
Bodrum; lahmacunu, ayranı, pizzası ve sodasıyla cep yaktı. Milyonlarca dolarlık yatları ağırladı. Turistleri karşıladı. Ancak kuraklık yaşadı! Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Mumcular ve Milas Geyik Barajı'nda su kalmadı. Yeterli miktarda su kalmayan Mumcular Barajı, 5 Ekim'de DSİ tarafından kapatıldı. Geyik Barajı'nın da bugün kapatılacağı açıklandı.
DERSiMİZ BAL
Gümüşhane Kelkit'e bağlı Deredolu Köyü'nde yaşayan 15 yıllık edebiyat öğretmeni Cemalettin Özlü, (44) mesleğini bıraktı. Ailesinin yanında arıcılığa başladı. Özlü, "Öğretmenlik döneminde de yaz tatillerinde arıcılık yapıyordum. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına ürettiğimiz balı gönderiyoruz" ifadesini kullandı. (SELDA FIRAT)
EN BABA MADALYA
Konya'da yaşayan Gürkan Uğur Yıldız (15), 5 yıl önce Muay Thai'ye başladı. Antrenörlüğünü babası Serkan Yıldız yaptı. Kazanmadığı madalya kalmadı. 2 kere Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ve Dünya ikincilikleri bulunan Yıldız duygularını şu sözlerle anlattı: Babamla birlikte sevinip, birlikte üzülüyoruz. Başka sporculara nasıl davranıyorsa bana da aynı şekilde davranıyor. Babamla daha çok madalyalar kazanacağız. (TOLGA YANIK)
153 MiLYON DEVRETTi
6+joker bilen çıkmayınca 153 milyon 300 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 34 bin 676'şar, 3 bilenler 383'er, 2 bilenler 35'er lira alacak.
BiR KiŞiYE 1.2 MiLYON
5+1 bilen bir kişi, bir milyon 199 bin lira kazandı. 5 bilen olmadı. 4+1 bilenler 3 bin 328'er, 4 bilenler 150'şer, 3+1 bilenler 78'er, 3 bilenler 23'er, 2+1 bilenler 28'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 13'er lira alacak.
ÖRÜMCEK KADIN
Manisa'da Fatma Arık, "Bir hışırtı var" diye yakındı! Kulağından canlı örümcek çıktı.