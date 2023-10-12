Psikolojik rahatsızlığı olan Yunus Emre Tıraş, annesi Zübeyde Tıraş’ı öldürdü! Babanın sözleri, herkesi üzdü: Oğlum, eşimden hatıra!

EN BABA MADALYA Konya'da yaşayan Gürkan Uğur Yıldız (15), 5 yıl önce Muay Thai'ye başladı. Antrenörlüğünü babası Serkan Yıldız yaptı. Kazanmadığı madalya kalmadı. 2 kere Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ve Dünya ikincilikleri bulunan Yıldız duygularını şu sözlerle anlattı: Babamla birlikte sevinip, birlikte üzülüyoruz. Başka sporculara nasıl davranıyorsa bana da aynı şekilde davranıyor. Babamla daha çok madalyalar kazanacağız. (TOLGA YANIK)

153 MiLYON DEVRETTi 6+joker bilen çıkmayınca 153 milyon 300 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 34 bin 676'şar, 3 bilenler 383'er, 2 bilenler 35'er lira alacak.





BiR KiŞiYE 1.2 MiLYON

5+1 bilen bir kişi, bir milyon 199 bin lira kazandı. 5 bilen olmadı. 4+1 bilenler 3 bin 328'er, 4 bilenler 150'şer, 3+1 bilenler 78'er, 3 bilenler 23'er, 2+1 bilenler 28'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 13'er lira alacak.

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