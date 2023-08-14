Meğer kısa boyunlu olanlar... Boyun şeklinize göre kişiliğiniz ortaya çıkıyor!

Vücut dili, kişilik hakkında birçok ipucu sunabilir. Ancak, son zamanlarda öne çıkan bir teoriye göre, boyun uzunluğunuzun kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarabileceği iddia ediliyor. Çoğu insanın göz ardı ettiği bir özellik olan boyun, aslında içsel karakteriniz hakkında sırlar taşıyabilir. İşte boyun şeklinize göre karakteriniz...

BOYNUNUZ UZUNSA İddialara göre, uzun boynu olanlar zarif ve bilge kişiliklere sahiptir. Duruşları ve hareketleriyle çevresindekileri etkileyen bu kişiler, aynı zamanda zeka ve öğrenmeye olan açlıkla ilişkilendirilir.