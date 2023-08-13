Zonguldak’taki baltalı cinayette korkunç detaylar: Cesetleri 116 parçaya ayırdı!





Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi. 110 PARÇAYA AYIRMIŞ

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tutuklanan Rabia Çataklı'nın annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya'yı bıçakla öldürüp cesetlerden kestiği parçaları camdan attığı olayla ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Cenazelere yapılan otopsilerde cesetleri parçalamak için bıçak kullanıldığı tespit edildi. Şeyda Çataklı'nın bedeninden 110 parça, anneaane Medine Küçükkaya'nın bedeninden ise 6 parça kesildiği belirlendi.







Rabia Ç. gözaltına alınırken, anne ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu. Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı.





"KENDİMİ MEHDİ GİBİ HİSSETTİM"

Öte yandan olayın katili Savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ailemle bir sorunum yok, bu sabaha karşı ölüyorum sandım, kendimi mehdi gibi hissettim hiçbiriyle hatırlamıyorum" dedi.

HASTANEDE PARMAĞINI ISIRIP KOPARDI

Devrek Devlet Hastanesine sağlık kontrolü için getirilen 31 yaşındaki kadının burada serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttuğu verilen bilgiler arasında yer aldı. Öte yandan korkunç olayı işleyen Rabia Çataklı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ANI SELA OKUMUŞ

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Rabia Çataklı'nın cinayet anında evde sela okuduğunu belirledi. Gözaltına alınan Çataklı'nın ifadesi esnasında da sadece tekbir getirdiği, polise ifade vermediği öğrenildi.



CENAZELER DEFNEDİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Şeyda Ç. ile Medine K'nin cenazeleri defnedilmek üzere Çaydeğirmeni beldesine getirildi. Burada evinde helallik alınan Şeyda Ç'nin cenazesi Çaydeğirmeni Merkez Yeni Cami'de kılınan namaz sonrasında Çataklıoğlu Mezarlığı'na defnedildi. Medine K'nin naaşı ise Bakırcılar köyündeki evinin önünde helallik alınması sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi. İKİ GÜN ÖNCE KIZININ EVİNE ZİYARETE GELMİŞ

Medine Küçükkuyu'nun iki gün önce kızının evine ziyarete geldiği öğrenildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN