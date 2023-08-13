Nüzhet Gökdoğan kimdir? 14 Ağustos 2023 Google Doodle olan Nüzhet Gökdoğan nereli, kaç yaşında vefat etti?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bilim kadınlarından biri olarak ön plana çıkan Hatice Nüzhet Gökdoğan , uluslararası arama motoru Google tarafından unutulmaz bir şekilde anıldı. Peki, Nüzhet Gökdoğan kimdir? İşte detaylar...

Gökdoğan, 1910 yılında İstanbul 'da dünyaya geldi. 1928 yılında yatılı Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu ve sonra devlet bursu ile matematik-fizik lisansı yapmak için Fransa'ya gitti. Lyon Kız Lisesi'nde Fransızca öğrendikten sonra Erkek Lisesi kısmına geçerek matematik ağırlıklı öğrenim gördü. 1932'de Lyon Üniversitesi'nde matematik lisansını tamamladı. 1933 yılında Paris Üniversitesi'nde fizik öğrenimi aldı. Stajını Paris Gözlemevi'nde yaptı. Sınavlarının ardından dönüş yaptı.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Enstitüsü'ne ilk Türk doçenti olarak atanan Gökdoğan, üniversite bahçesine gözlemevi kurulması çalışmalarına katıldı. 1936'da Yüksek Mühendis Mektebi'ne (İstanbul Teknik Üniversitesi) müderris muavini olarak getirildi ve bu kurumun ilk kadın çalışanı oldu. 1946 yılına kadar matematik doçenti olarak görevini sürdürdü. 1937'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktora tezini tamamladı. Söz konusu tes ise fakülte kayıtlarında "bir" numaralı tez olarak kayıtlıdır. Yüksek Mühendislik Mektebi sıralarında tanıştığı Mukbil Gökdoğan ile 1938'de evlendi. Bu evlilikten kızı Gönül ve oğlu Ömer Can dünyaya geldi.