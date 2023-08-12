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Konya, Kayseri, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Sivaslılar resmen kabus yaşayacak! Uzmanlar uyardı! O tarihe dikkat

İç Anadolu'nun hava durumu konusunda endişe verici bir uyarılar peş peşe geldi. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, birkaç gecedir hissedilen serin havanın geçici olduğu vurgulandı. Önümüzdeki günler için felaketin kapıda olduğu belirtiliyor. Özellikle Konya, Kayseri, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Sivas illerinde yaşayanlar dikkat! İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 23:00 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 23:00
Konya, Kayseri, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Sivaslılar resmen kabus yaşayacak! Uzmanlar uyardı! O tarihe dikkat

Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde, sıcak havaların etkisi daha da artmaya başladı. Son hava durumu değerlendirmesi ise endişe verici bir tabloyu ortaya koyuyor; Pazar günü için ciddi bir sıcaklık artışı bekleniyor ve Meteoroloji yetkilileri 4 il için kırmızı alarm verdi.

SERİN HAVALAR GİDİYOR

Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ekstrem sıcaklıklar yaşanması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa ve Batman gibi illerde termometrelerin 45 dereceyi gösterebileceğini duyurdu. Bu illerdeki vatandaşlar, Pazar günü aşırı sıcaklıklara maruz kalacaklar.

SICAKLIK 10 DERECE ARTACAK

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinden 10 derece daha yüksek olmasının beklendiğini vurguluyor. İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Uzmanları, vatandaşları özellikle sıcaklığın en yüksek olduğu 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyorlar. Ayrıca, uzun süreli açık havada kalmaktan kaçınılması ve sık sık su tüketilmesi gerektiği vurgulanıyor.

KAVURUCU SICAK BU İLLERDE

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İç Anadolu bölgesine yönelik ayrıca bir uyarıda bulunuyor. Ökten, bölgede son birkaç gecedir yaşanan serin havaların geçici olduğunu ve yakın zamanda kavurucu sıcakların geri döneceğini belirtiyor.

Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat gibi illerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

Özellikle İç Anadolu bölgesinde yaşayanlar, son serin günleri değerlendirirken, önümüzdeki günlerde sıcak havanın tekrar etkisini göstereceğinin bilincinde olmalılar. Hava sıcaklıklarının artacağı bölgelerde, güneşin en dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamak ve sık sık su içmek gibi tedbirler almak büyük önem taşıyor.


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