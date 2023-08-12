Konya, Kayseri, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Sivaslılar resmen kabus yaşayacak! Uzmanlar uyardı! O tarihe dikkat

Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde, sıcak havaların etkisi daha da artmaya başladı. Son hava durumu değerlendirmesi ise endişe verici bir tabloyu ortaya koyuyor; Pazar günü için ciddi bir sıcaklık artışı bekleniyor ve Meteoroloji yetkilileri 4 il için kırmızı alarm verdi.