Konya, Kayseri, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Sivaslılar resmen kabus yaşayacak! Uzmanlar uyardı! O tarihe dikkat

Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde, sıcak havaların etkisi daha da artmaya başladı. Son hava durumu değerlendirmesi ise endişe verici bir tabloyu ortaya koyuyor; Pazar günü için ciddi bir sıcaklık artışı bekleniyor ve Meteoroloji yetkilileri 4 il için kırmızı alarm verdi.
SERİN HAVALAR GİDİYOR
Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ekstrem sıcaklıklar yaşanması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa ve Batman gibi illerde termometrelerin 45 dereceyi gösterebileceğini duyurdu. Bu illerdeki vatandaşlar, Pazar günü aşırı sıcaklıklara maruz kalacaklar.
SICAKLIK 10 DERECE ARTACAK
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinden 10 derece daha yüksek olmasının beklendiğini vurguluyor. İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.