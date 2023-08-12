Boyun şeklinize göre kişiliğiniz ortaya çıkıyor! Meğer kısa boyunlu olanlar...

Uzmanlara göre, boyun uzunluğunuzu tahmin etmek için basit bir yöntem kullanabilirsiniz. Sadece ellerinizin genişliği (başparmaklar hariç) ile boyun uzunluğunuzun ne kadar sığıp sığmadığını belirleyebilirsiniz. Eğer birden fazla el sığabiliyorsa, uzun bir boynunuz olduğu düşünülebilir. Eğer sadece bir el veya daha az sığabiliyorsa, boyun uzunluğunuz daha kısadır.

BOYNUNUZ UZUNSA İddialara göre, uzun boynu olanlar zarif ve bilge kişiliklere sahiptir. Duruşları ve hareketleriyle çevresindekileri etkileyen bu kişiler, aynı zamanda zeka ve öğrenmeye olan açlıkla ilişkilendirilir.