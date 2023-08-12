Boyun şeklinize göre kişiliğiniz ortaya çıkıyor! Meğer kısa boyunlu olanlar...

Uzmanlara göre, boyun uzunluğunuzu tahmin etmek için basit bir yöntem kullanabilirsiniz. Sadece ellerinizin genişliği (başparmaklar hariç) ile boyun uzunluğunuzun ne kadar sığıp sığmadığını belirleyebilirsiniz. Eğer birden fazla el sığabiliyorsa, uzun bir boynunuz olduğu düşünülebilir. Eğer sadece bir el veya daha az sığabiliyorsa, boyun uzunluğunuz daha kısadır.
BOYNUNUZ UZUNSA
İddialara göre, uzun boynu olanlar zarif ve bilge kişiliklere sahiptir. Duruşları ve hareketleriyle çevresindekileri etkileyen bu kişiler, aynı zamanda zeka ve öğrenmeye olan açlıkla ilişkilendirilir.
Uzun boyunlu bireyler genellikle duygusal olarak çevrelerine karşı hassastırlar ve empati kurma yetenekleri yüksektir. Bu da onları anlayışlı ve düşünceli bireyler yapar. İletişim becerileri gelişmiş olan uzun boyunlu insanlar, düşüncelerini ve fikirlerini açıkça ifade etmekte başarılıdır. Ayrıca, sanatsal yaratıcılık ve liderlik yetenekleriyle de öne çıkabilirler.