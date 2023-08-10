Özlem Lina Öz: "Influencer'lık için dijital sertifika alınabilir"

Özlem Lina Öz, influencer'lık dünyasının yüzeyine bakıldığında cazip görünebileceğini, ancak gerçek başarının arkasında titiz bir çalışma ve öğrenme sürecinin yattığını dile getirdi. "Sosyal medya sadece görünen yüzü. Arkasında sürekli öğrenme, trendleri takip etme ve yaratıcı fikirler üretme gerekliliği var. İşte bu noktada influencer olmak isteyenler için eğitim büyük bir fark yaratabilir" şeklinde konuştu.

Türkiye'de henüz influencer eğitimlerinin yaygın olmadığına dikkat çeken Öz, Avrupa ülkelerinde ise bu konuda farklı bir yaklaşımın benimsendiğine işaret etti. "Avrupa'da influencer'lık için eğitim almak, dijital sertifika programlarına katılmak gerekiyor. Bu eğitimler, içerik üretme becerilerinden kriz yönetimine kadar geniş bir yelpazede bilgi sağlıyor. Bu da hem influencer'ların kendini geliştirmesine hem de markalarla daha profesyonel işbirlikleri yapmasına olanak tanıyor" dedi.

Influencer olmak isteyenlerin sabırlı ve öğrenmeye açık olmaları gerektiğini vurgulayan Özlem Lina Öz, "Başarılı bir influencer olmak, sadece takipçi sayısıyla ölçülen bir şey değil. İçerik kalitesi, güvenilirlik ve etkileme kabiliyeti önemli faktörler. Bu yolda ilerlerken eğitimi ihmal etmemek, daha muazzam başarılara ulaşmanın anahtarı olabilir" şeklinde konuştu.

ilandır.