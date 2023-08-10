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Özlem Lina Öz: "Influencer'lık için dijital sertifika alınabilir"

Sosyal medyanın yükselişiyle birlikte influencer'lık kavramı da popülerliğini arttırmış durumda. Ancak, bu alanda başarılı olmanın sadece takipçi sayısıyla değil, özgün içerikler ve doğru stratejilerle mümkün olduğunu vurgulayan ünlü influencer Özlem Lina Öz, influencer olmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Öz, herkesin influencer olabileceğini ancak bu yolda ilerlerken eğitim almanın büyük bir gereklilik olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 09:10 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 09:10
Özlem Lina Öz: Influencer’lık için dijital sertifika alınabilir

Özlem Lina Öz, influencer'lık dünyasının yüzeyine bakıldığında cazip görünebileceğini, ancak gerçek başarının arkasında titiz bir çalışma ve öğrenme sürecinin yattığını dile getirdi. "Sosyal medya sadece görünen yüzü. Arkasında sürekli öğrenme, trendleri takip etme ve yaratıcı fikirler üretme gerekliliği var. İşte bu noktada influencer olmak isteyenler için eğitim büyük bir fark yaratabilir" şeklinde konuştu.

Türkiye'de henüz influencer eğitimlerinin yaygın olmadığına dikkat çeken Öz, Avrupa ülkelerinde ise bu konuda farklı bir yaklaşımın benimsendiğine işaret etti. "Avrupa'da influencer'lık için eğitim almak, dijital sertifika programlarına katılmak gerekiyor. Bu eğitimler, içerik üretme becerilerinden kriz yönetimine kadar geniş bir yelpazede bilgi sağlıyor. Bu da hem influencer'ların kendini geliştirmesine hem de markalarla daha profesyonel işbirlikleri yapmasına olanak tanıyor" dedi.

Influencer olmak isteyenlerin sabırlı ve öğrenmeye açık olmaları gerektiğini vurgulayan Özlem Lina Öz, "Başarılı bir influencer olmak, sadece takipçi sayısıyla ölçülen bir şey değil. İçerik kalitesi, güvenilirlik ve etkileme kabiliyeti önemli faktörler. Bu yolda ilerlerken eğitimi ihmal etmemek, daha muazzam başarılara ulaşmanın anahtarı olabilir" şeklinde konuştu.

ilandır.


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