Milas’ta orman yangını!

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
MİLAS'TA ORMAN YANGINI I VİDEO İZLE
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
MİLAS'TA ORMAN YANGINI I VİDEO İZLE
Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.
Sarp arazide devam eden yangına havanın kararmasının ardından gece görüşlü helikopterle havadan müdahale sürüyor. Otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.