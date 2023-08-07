Muayene sırasında cinsel istismar! Sapık doktor genç kıza kabusu yaşattı: İç çamaşırımı çıkarmamı istedi çıkarmayınca...

Akılalmaz olay, 1 ay önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

17 yaşındaki E.Ç. adlı kız, halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Ancak burada hayatının kabusunu yaşadı. Görevli Dr. Ufuk Salman'ın kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarına uğradı. Polise şikayetçi olan E.S, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirtti. "Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim.

Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu" dedi. İğrenç olayın 1 ay önce meydana geldiği, genç kızın korktuğu için o zaman şikayetçi olamadığı ortaya çıktı.