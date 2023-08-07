"Türkiye genelinde de bu şekilde. Hafta sonuna göre 7-8 derecelik bir düşüş tüm Türkiye'de görülecek. Ankara salı günü 37-38 derecelere çıkabilir. Ama o da çarşamba gününden itibaren 31-32 dereceye dönecek. Yarın gece İstanbul'da yerin tozunu kaldıracak hafif bir yağmur görülebilir."

"BATI KARADENİZ VE GÖLLER BÖLGESİ'NDE YAĞIŞ VAR"

Bunun yanında Batı Karadeniz ve Göller Bölgesi'nde çarşamba, perşembe günü bir yağış var. Bu hafta çarşambadan itibaren yerel olarak bazı bölgelerde yağış göreceğiz. Ama yeterli mi değil, hafif bir yağış olacak. Bu hafta boyunca sıcaklıklar ortalamanın da altına düşecek.

İzmir 34-35 derece devam edecek. Antalya istikrarlı bir şekilde 32 derece devam edecek. Diğer bölgelerde de sıcaklık ortalama ve ortalamanın altında devam edecek. Hafta sonu sadece pazar günü sıcaklıkta bir yükselme görülüyor. Nerede? Güney Ege'de, Akdeniz Bölgesi'nin batısında ama çok kuvvetli bir sıcaklık artışı değil.