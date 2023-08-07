Meteoroloji'den gelen açıklama ile birlikte vatandaşlar derin bir nefes aldı. O iller için yağmur uyarısı peş peşe geldi. Yarından itibaren tüm ülkeyi etkisi altına alacak! İşte gelen soğuk havayı anında hissedecek o iller...
Meteoroloji'den gelen açıklama ile birlikte vatandaşlar derin bir nefes aldı. O iller için yağmur uyarısı peş peşe geldi. Yarından itibaren tüm ülkeyi etkisi altına alacak! İşte gelen soğuk havayı anında hissedecek o iller...
İSTANBUL 19-20 DERECELERİ GÖRECEK
Balkanlar'dan çıkıp ülkemize doğru ilerleyen bir hava kütlesi yarın (Salı) İstanbul'da etkisini göstermeye başlayacak. Çarşamba günü hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 24-26 derecelere kadar yükselecek, ancak gece saatlerinde 19-20 derecelere düşecek.
Bu dönemde Poyraz rüzgarı etkili olabilir. Poyraz rüzgarı genellikle kuzeyden eser ve soğuk havayı beraberinde getirir. Bu durumda bazı kişilerin tüyleri diken diken olabilir ve üşüyebilirler. Hava durumu koşullarının değişken olabileceği göz önünde bulundurularak, insanların giyimlerini buna göre ayarlamaları ve soğuk havaya karşı tedbir almaları önemlidir.
İSTANBUL'DA YARIN YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul'da yarın itibariyle yağış bekleniyor. Bugüne kadar etkili olan sıcak hava dalgası azalarak mevsim normallerine dönecek. İstanbul'da hava sıcaklıkları 32-33 dereceden 30 dereceye ve hatta 29-28 derecelere kadar düşecek. Yani vatandaşlar, bir süre sonra serinlemeye başlayacaklar.
ANKARA'DA SICAKLIK ÇARŞAMBA GÜNÜ BİRAZ AZALACAK
Ankara'da da sıcaklıklar bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Salı günü 37-38 derecelere kadar çıkabilecek olan sıcaklık, çarşamba gününden itibaren 31-32 derece civarına inecek. Bu da başkentte biraz olsun serinlik yaşanacağı anlamına geliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE SICAKLIKLAR 40 DERECENİN ÜZERİNDE
Ancak maalesef Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklar hala etkisini sürdürüyor. Bölgede hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde seyredecek.
BATI KARADENİZ VE GÖLLER BÖLGESİ'NDE YAĞIŞ VAR
Mevsim normallerine dönen sıcaklık, bazı bölgelerde yağışların habercisi olacak. Batı Karadeniz ve Göller Bölgesi'nde çarşamba ve perşembe günleri yerel olarak yağış bekleniyor. Ancak yağışlar yeterli düzeyde olmayacak ve hafif geçeceği tahmin ediliyor.
KIŞ ILIK GEÇECEK
Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, önümüzdeki günlerdeki hava durumu tahminleri hakkında bilgi verdi. Ağustos ayının da sıcak geçeceğini ifade eden Şen, kışın ise ılık geçeceğini belirtti. Ancak kurak bir kış beklendiğinden, su kaynaklarının iyi kullanılması ve barajların korunması büyük önem taşıyor.
YAZ BİRAZ DAHA UZAYACAK, TATİL İÇİN EYLÜL-EKİM UYGUN OLABİLİR
Yaz mevsiminin biraz daha uzayabileceğini dile getiren Şen, özellikle Eylül sonu ve Ekim ayında güney bölgelerde hala tatil için uygun hava koşullarının olabileceğini söyledi.
"BUGÜNDEN İTİBAREN ORTALAMA SICAKLIĞA DÖNECEĞİZ"
Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, önümüzdeki günlerde beklenen Hava Durumu tahminini açıkladı. Orhan Şen'in konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Bu hafta aşırı sıcaklardan kurtuluyoruz. Bugünden itibaren ortalamalara dönmeye başlıyor. Bugün İstanbul 32-33 derece olabilir. Yarın 30 dereceye ve 29-28 dereceye kadar düşecek."
"Türkiye genelinde de bu şekilde. Hafta sonuna göre 7-8 derecelik bir düşüş tüm Türkiye'de görülecek. Ankara salı günü 37-38 derecelere çıkabilir. Ama o da çarşamba gününden itibaren 31-32 dereceye dönecek. Yarın gece İstanbul'da yerin tozunu kaldıracak hafif bir yağmur görülebilir."
"BATI KARADENİZ VE GÖLLER BÖLGESİ'NDE YAĞIŞ VAR"
Bunun yanında Batı Karadeniz ve Göller Bölgesi'nde çarşamba, perşembe günü bir yağış var. Bu hafta çarşambadan itibaren yerel olarak bazı bölgelerde yağış göreceğiz. Ama yeterli mi değil, hafif bir yağış olacak. Bu hafta boyunca sıcaklıklar ortalamanın da altına düşecek.
İzmir 34-35 derece devam edecek. Antalya istikrarlı bir şekilde 32 derece devam edecek. Diğer bölgelerde de sıcaklık ortalama ve ortalamanın altında devam edecek. Hafta sonu sadece pazar günü sıcaklıkta bir yükselme görülüyor. Nerede? Güney Ege'de, Akdeniz Bölgesi'nin batısında ama çok kuvvetli bir sıcaklık artışı değil.
"EYLÜL-EKİMDE DE TATİL YAPILABİLECEK HAVA OLACAK"
Yaz biraz daha uzayacak bu sene. Ekim ortasına kadar çok güzel yaz yapabilir. Aşırı sıcak olmayacak, sıcaklıklar ortalamalar civarında. 'Biz bu sene tatile çıkamadık' diyenler için eylül sonu ve ekim ayı da güneyde çok güzel tatil havası olabilir.
HAVA DURUMU RAPORU
EDİRNE °C, 35°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri (Çatalca vb)
KIRKLARELİ °C, 34°CParçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 36°CParçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açık
ADANA °C, 35°CParçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 34°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 35°CAz bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 38°CAz bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°CAz bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açık
BOLU °C, 31°CAz bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°CAz bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 34°CAz bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°CAz bulutlu ve açık
AMASYA °C, 36°CAz bulutlu
SAMSUN °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 35°CAz bulutlu
TRABZON °C, 31°CParçalı bulutlu
ERZURUM °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°CParçalı bulutlu
MALATYA °C, 40°CAz bulutlu ve açık
VAN °C, 30°CParçalı ve az bulutlu