Kocaeli Derince patlama ölü ve yaralısı sayısı kaç? 7 Ağustos Kocaeli Derince (Gölcük) TMO son dakika patlama sebebi nedir?

Kocaeli Derince patlama son dakika: Kocaeli'nin Derince Limanı'nda gerçekleşen patlama sesleri, çevredeki Gölcük gibi bölgelerden bile duyulacak kadar şiddetliydi. Bu patlama, bölgedeki insanları derinden etkiledi ve paniğe neden oldu.

Derince'deki Patlamanın Dehşeti

Korkunç bir şiddetle patlama meydana geldi. Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nde gerçekleşen patlama sonrasında, bölgeye anında çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk ediliyor. Yollar kapatılmış durumda ve sadece ambulans ve itfaiye ekiplerine geçiş izni veriliyor. Üstelik, patlamanın ardından göçük altında yaralı insanlar olduğu iddiaları da ortaya atıldı. Patlamanın şiddeti gerçekten dehşet vericiydi.

Gölcük'ten Değirmendere'ye kadar yayılan bir ses duyuldu. Kocaeli'nin dört bir yanında yankılanan bu patlama sesi, olayın ne kadar büyük çaplı olduğunu gösterdi. Patlamanın şiddeti, adeta bir deprem etkisi yarattı.