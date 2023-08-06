Muğla’da sapık doktor skandalı! 17 yaşındaki kızı taciz etti: İç çamaşırımı çıkarmamı istedi çıkarmayınca…

Sapık doktor 17 yaşındaki kızı taciz etti. Mide bulandıran olay Muğla Menteşe 'de gerçekleşti.

MUAYENE ESNASINDA İSTİSMAR!

Menteşe'de oturan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu.