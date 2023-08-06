1 bardağı bile çocukları zeka küpüne çeviriyor! Anne sütü kadar faydalı! Uzun boy, sağlam kemik, güçlü beyin için...

Anne sütü, bebeklerin en doğal ve en değerli besin kaynaklarından biri. Ancak zamanla tamamen anne sütüyle beslenme süreci sona erer. Bu noktada, bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, anne sütüne benzer özelliklere sahip yeni bir süt keşfetti.
Eşek sütü, anne sütüyle benzer özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle beynin gelişimine katkı sağlayarak hücreleri yenileyen bu mucizevi süt, Alzheimer ve unutkanlık gibi riskli hastalıkların ileri yaş dönemlerinde yaşanmasını önlemeye yardımcı oluyor.
Bilimsel araştırmalar, bir damla eşek sütünün vücuda adeta doping etkisi yaptığını ortaya koyuyor. Eşek sütü, enerji depolarını hareketlendirerek stres hormonunu azaltıyor ve sinir hücrelerini güçlendiriyor. Bunun yanı sıra içeriğinde bulunan yoğun miktarda magnezyum ve kalsiyum sayesinde eşek sütü, uzun vadeli kemik gelişimini destekleyerek kırılmaz kemiklere sahip olmayı sağlıyor.