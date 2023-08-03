Filmleri aratmayacak hikaye: Yıllarca hizmetçiliğini yaptığı işadamı babası çıktı! 1 milyar liralık servete ortak oldu

Türk filmleri ve romanlara taş çıkartan babalık hikayesi Manisa'da yaşandı. Kalbiye Sağlam (72) yıllarca hizmetçi olarak evinde çalıştığı ünlü işadamı Niyazi Üzmez'in babası olduğunu geçen yıl öğrendi. Niyazi Üzmez bir restoranda yemek yedikleri sırada gözyaşları içinde Kalbiye'ye gerçeği anlattı. Yıllardır uzaktan akrabası olarak bildiği ve 'dayı' dediği Niyazi Üzmez'in gerçek babası olduğunu öğrenen Kalbiye büyük şok yaşadı.

HAMİLE KALINCA EVLENDİRİLDİ

Romanlara ve filmlere taş çıkartan hikaye Manisa'da yıllar önce başladı. Ümit Etyüzen gençlik yıllarında aşk yaşadığı Niyazi Üzmez'den hamile kaldı. Ümit Etyüzen hamile kaldığında 21 yaşında, Niyazi Üzmez ise henüz 16 yaşındaydı.