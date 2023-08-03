Filmleri aratmayacak hikaye: Yıllarca hizmetçiliğini yaptığı işadamı babası çıktı! 1 milyar liralık servete ortak oldu

Mahkeme tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle yüzde 99.9 Niyazi Üzmez'in biyolojik babası olduğu kesinleşti. Rapor Turgutlu Aile Mahkemesi'ne gönderildi. Kalbiye, DNA testiyle biyolojik babasından kalan iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete de ortak oldu.
YAPTIĞI HAYIRLARLA ANILIYOR
Kalbiye Sağlam'ın avukatı Varol Turbay, "Kalbiye Sağlam yıllarca hizmetçi olarak çalıştığı evdeki kişilerden birinin babası, diğerinin dedesi olduğunu 71 yıl sonra öğrendi. Bu kendisi için büyük bir travma. Bu müvekkilim için ağır bir yük olmasına karşın gerçek babasının kim olduğunu bilmesi onu bir ölçüde rahatlattı. Kalbiye Sağlam, hiç hak etmediği halde çok zor bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdi.
2 çocukla dul kalınca, çocuklarına bakabilmek geçimini sağlayabilmek için dedesi olduğunu bilmediği kişinin hasta bakıcılığını, babası, kardeşleri, halaları olduğunu bilmeden bu kişilerin evinde yıllarca hizmetçilik yaptı. Bu şekilde çocuklarına baktı. Biyolojik babası ve ailesi sefa içinde yaşarken, o Niyazi Üzmez'in Ramazanda ayında verdiği erzaklarla yetinmeye çalıştı" dedi.
Manisa Turgutlu'da doğan Niyazi Üzmez Turgutlu Erkek Sanat Enstitüsü'ne girdi. Bazı nedenlerle 3. sınıftan ayrıldı. İnşaat sektöründe çalıştı. Daha sonra 1963 yılında Yuva kiremit fabrikasını kurdu. Niyazi Üzmez Lisesi, Dağmarmara Niyazi Üzmez İlköğretim Okulu gibi çok sayıda okul ve cami yaptırdı.
Niyazi Üzmez eşi İnci Üzmez adına İnci Üzmez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ni ve okulun konferans salonunu yaptırdı. 1988 yılında Niyazi Üzmez Lisesi açılış törenine Süleyman Demirel de katılmıştı.