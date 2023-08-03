Bilim insanı uçaklarda türbülansı önleyen yazılım geliştirdiğini iddia etti! Çevresindeki herkesi dolandırdı

Uçak yolculuğunun korkulu rüyası türbülansın tarihe karışacağını iddia etti. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Çiğdem İ., birkaç ay önce bu açıklamayı yaptı. İ.,

"Uçağa takılan yazılımın yüklendiği mikro çip sayesinde hem yolcular daha güvenle seyahat ediyor hem de uçağın yıpranması azaldığı için kullanım ömrü iki kat artıyor. 'CAFA CHIP' adlı projeye havayolu şirketleri büyük ilgi gösterdi. Şu anda Air Canada Havayolları başta olmak üzere çok sayıda firma bu sistemi test etmek için satın almalara başladı.