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Bilim insanı uçaklarda türbülansı önleyen yazılım geliştirdiğini iddia etti! Çevresindeki herkesi dolandırdı

Bilim insanı Çiğdem İ., uçaklarda türbülansı önleyen yazılım geliştirdiğini iddia etti. Dünyanın en büyük havayolu şirketlerine satacağını söyledi. Ancak, bunun düzmece olduğu ve başta akrabalarını ardından çevresini çip yalanıyla dolandırdığı ortaya çıktı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 07:28
Bilim insanı uçaklarda türbülansı önleyen yazılım geliştirdiğini iddia etti! Çevresindeki herkesi dolandırdı

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Uçak yolculuğunun korkulu rüyası türbülansın tarihe karışacağını iddia etti. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Çiğdem İ., birkaç ay önce bu açıklamayı yaptı. İ.,

"Uçağa takılan yazılımın yüklendiği mikro çip sayesinde hem yolcular daha güvenle seyahat ediyor hem de uçağın yıpranması azaldığı için kullanım ömrü iki kat artıyor. 'CAFA CHIP' adlı projeye havayolu şirketleri büyük ilgi gösterdi. Şu anda Air Canada Havayolları başta olmak üzere çok sayıda firma bu sistemi test etmek için satın almalara başladı.

Hedefim bu teknolojiyi Türkiye'de üretmek" dedi. Ancak bunun bir vurgun planı olduğu ortaya çıktı. Avukat Elif Nur Aydın, "Çiğdem İ., önce akrabalarını bu çip yalanıyla dolandırdı. Ardından pilotları ve doktorları, bu sayede büyük para kazanacaklarına ikna edip paralarını aldı. Şikayet dilekçemizi verdik" dedi.

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