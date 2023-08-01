Son dakika:Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Konya'nın Selçuklu ileçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.









7.24 KM DERİNLİKTE

Saat 18.06'dad meydana gelen depremin 7.24 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.



BAŞKA DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Prof.Dr. Süleyman Pampal A Haber'e özel yaptığı açıklamada "İki büyük depremden sonra çok spekülasyon yapıldı. Enerjiyi son aşamaya kadar biriktirmiş fayları etkilemesi bile etkileme oranı yüzde 1. İlk defa aynı gün iki büyük depremi yaşamıştık Kahramanmaraş'ta. Ama Konya'da yaşanan depremin başka bir depremi tetiklemesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.





"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada, "Binalarla ilgili bir yıkım ve can kaybı söz konusu değil. Herhangi bir problem söz konusu değil. İnşallah artçıları olmaz. Bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk yok." ifadelerini kullandı. Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem | VİDEO