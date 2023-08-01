PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Yaşam Haberleri

Önce Konya sonra İzmir sallandı! Peş peşe korkutan depremler

AFAD, Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 18.06'da meydana gelen depremin 7.24 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Öte yandan AFAD, İzmir'in Buca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 18:13 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 19:04
Önce Konya sonra İzmir sallandı! Peş peşe korkutan depremler

Son dakika:Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Konya'nın Selçuklu ileçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.






7.24 KM DERİNLİKTE
Saat 18.06'dad meydana gelen depremin 7.24 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.



BAŞKA DEPREMİ TETİKLER Mİ?
Prof.Dr. Süleyman Pampal A Haber'e özel yaptığı açıklamada "İki büyük depremden sonra çok spekülasyon yapıldı. Enerjiyi son aşamaya kadar biriktirmiş fayları etkilemesi bile etkileme oranı yüzde 1. İlk defa aynı gün iki büyük depremi yaşamıştık Kahramanmaraş'ta. Ama Konya'da yaşanan depremin başka bir depremi tetiklemesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.



"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada, "Binalarla ilgili bir yıkım ve can kaybı söz konusu değil. Herhangi bir problem söz konusu değil. İnşallah artçıları olmaz. Bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk yok." ifadelerini kullandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem | VİDEO



SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
AFAD Başkanı Yunus Sezer ise depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." ifadelerini kullandı.



ÖNCE KONYA SONRA İZMİR
Konya'daki depremin ardından saat 18.36'da da bu sefer İzmir'in Buca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 18.36'da meydana gelen depremin 7.69 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.


İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2023.08.01 18:36:45 38.3543 27.2150 6.0 -.- 3.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.08.01 18:28:33 37.5913 35.8123 12.2 -.- 1.0 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.01 18:24:56 38.4295 37.3452 5.0 -.- 1.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.01 18:16:14 37.9173 36.2420 14.9 -.- 2.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.01 18:06:51 38.1330 32.5887 5.0 -.- 5.1 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.08.01 17:53:10 38.4160 37.3253 8.1 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 17:23:51 39.0607 40.3295 5.0 -.- 2.1 -.- KUSKONDU-(BINGOL) İlksel
2023.08.01 17:19:06 37.3132 37.0645 5.0 -.- 3.0 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 16:47:44 38.0882 37.4587 13.4 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 16:42:07 38.1263 37.4652 9.2 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 16:37:24 37.1988 28.3135 22.2 -.- 1.3 -.- AKKAYA-(MUGLA) İlksel
2023.08.01 16:35:29 38.5403 39.5453 9.0 -.- 2.3 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.08.01 16:13:28 38.0573 37.4558 9.6 -.- 1.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 16:07:04 38.4225 36.7898 4.7 -.- 2.6 -.- INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 15:58:40 38.3858 37.2422 5.1 -.- 1.7 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 15:57:54 38.1245 37.3402 5.0 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA