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Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

28 Temmuz'da Türkiye'de büyük bir infiale neden olan olay meydana gelmişti. Esenyurt'ta tekel bayisine giden Murat Özerbay, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay, silahla 3 gence mermi yağdırmıştı. Olay sonucu Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen hayatını kaybetmişti. Katil zanlıları kıskıvrak yakalanırken, olayın meydana geldiği tekel bayisine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 ay öncesine ait görüntüde, ölen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi, Mehmet Erzen'in tekel bayiine gelen Murat Özer'in kardeşi Servet Özer'le tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor. Bu sırada tekel bayiinde bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer'i yaralı halde dışarıya atıyor.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 20:53 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 07:04
Esenyurt’ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Savcılığın talimatı üzerine silahlı kavgaya karışan 4 şüpheliye olayın ardından kaçmaları için yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 4 kişi daha gözaltına alındı.

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Söz konusu şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutukladı.



Olayın ardından polis ekiplerince ilk olarak yakalanan şüpheli Murat Ö, emniyetteki sorgu işleminin ardından adliyeye sevk edildi. Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilen Murat Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.Ö, T.Ö. ve A.Ö'nün de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Esenyurt'ta, iki kişinin öldüğü tekel bayiine yapılan silahlı saldırı ile ilgili yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 ay öncesine ait görüntüde, ölen Yunus Emre Erzen ağabeyi, Mehmet Erzen'in tekel bayiine gelen Murat Özer'in kardeşi Servet Özer'le tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor. Bu sırada tekel bayiinde bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer'i yaralı halde dışarıya atıyor.



NE OLMUŞTU?
Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A. da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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