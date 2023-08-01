Bursa İnegöl’de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bu arada, civardaki fabrikalar da tedbiren tahliye edildi.

3 HELİKOPTER HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR

Yangına müdahale için İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Balıkesir'den de itfaiye ekipleri destek olarak gönderilirken, Bursa ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlükleri ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bir helikopter de alevlere havadan müdahale ediyor.





KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ DE İSTENDİ

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere, yangının saat 15.30 sularında başladığını söyledi.

Yangının devam ettiğini belirten Canbolat, şu bilgileri verdi: "Maalesef ki 110 dönüm üzerine kurulu, değişik fabrikalardan oluşan bir bölge burası ve yangın hızla büyüyor. İlk 6 dakika içerisinde itfaiye gerekli müdahaleye başlıyor. Bölgeye, Büyükşehir Belediyemizin imkanları dahilinde, Ormanın imkanları ve diğer orman teşkilatımızın imkanlarını seferber ettik. Şu an bölgede 50'ye yakın Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla müdahale ediyoruz. Ayrıca Ormanın arazözleri var ve ikisi Orman Genel Müdürlüğüne ait, biri de Jandarma Genel Komutanlığına ait 3 helikopterle bölgeye müdahale ediyoruz.