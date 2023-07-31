Terör örgütünün finans ayağına darbe! Mersin’de PKK’ya şafak operasyonu... 350 polis katıldı

Mersin 'de uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK /KCK'ya destek sağladıkları tespit edilen 19 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, PKK /KCK'ya müzahir olduğu belirlenen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphelilerin finans kaynağının uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelir olduğu, "para akışını" gizlemek için çeşitli yollara başvurdukları saptandı.