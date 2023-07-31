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Terör örgütünün finans ayağına darbe! Mersin'de PKK'ya şafak operasyonu... 350 polis katıldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, PKK'ya destek sağlayan 19 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti dron destekli başlatılan operasyona yaklaşık 350 polis katıldı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 07:47 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 07:48
Terör örgütünün finans ayağına darbe! Mersin’de PKK’ya şafak operasyonu... 350 polis katıldı

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK/KCK'ya destek sağladıkları tespit edilen 19 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu yapıldı.

Terör örgütünün finans ayağına darbe! Mersin’de PKK’ya şafak operasyonu... 350 polis katıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, PKK/KCK'ya müzahir olduğu belirlenen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Terör örgütünün finans ayağına darbe! Mersin’de PKK’ya şafak operasyonu... 350 polis katıldı

Bu kapsamda, şüphelilerin finans kaynağının uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelir olduğu, "para akışını" gizlemek için çeşitli yollara başvurdukları saptandı.

Terör örgütünün finans ayağına darbe! Mersin’de PKK’ya şafak operasyonu... 350 polis katıldı

Çalışmalarda, kimliği tespit edilen 19 zanlının, bu yöntemle PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Terör örgütünün finans ayağına darbe! Mersin’de PKK’ya şafak operasyonu... 350 polis katıldı

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti dron destekli başlatılan operasyona yaklaşık 350 polis katıldı.

Terör örgütünün finans ayağına darbe! Mersin’de PKK’ya şafak operasyonu... 350 polis katıldı

Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Terör örgütünün finans ayağına darbe! Mersin’de PKK’ya şafak operasyonu... 350 polis katıldı

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen baskında, zanlının evinin sokağındaki aydınlatma direğine yerleştirilen güvenlik kameraları dikkati çekti.

Terör örgütünün finans ayağına darbe! Mersin’de PKK’ya şafak operasyonu... 350 polis katıldı

Polisin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Terör örgütünün finans ayağına darbe! Mersin’de PKK’ya şafak operasyonu... 350 polis katıldı


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