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Burası Amazon ormanları değil Türkiye! Hemen evi boşalttılar... O ilimizde yılan istilası başladı! Yılanları mıknatıs gibi çekiyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülkemizde yılan vakalarında artış yaşanıyor. Son dönemde Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan dev yılan olayı, doğaya akın eden yılanların zaman zaman insan yaşamına dahil olabildiğini gözler önüne serdi. Burası Amerika değil, Türkiye! Dev yılanı fark edince evlerini apar topar boşaltan insanlar, yaşadıkları şok ve korkuyla büyük endişe içinde kaldılar. Uzmanlar acil durum uyarısında bulundu ve o ilde yılan istilası başladığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 10:51 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 10:51
Burası Amazon ormanları değil Türkiye! Hemen evi boşalttılar... O ilimizde yılan istilası başladı! Yılanları mıknatıs gibi çekiyor

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılanlar doğal ortamlarından çıkarak etraflarında daha fazla görünür hale gelirler. Altınordu ilçesinde deniz kenarında piknik yapan bir ailenin yaşadığı olay, yürekleri ağızlara getirdi. Ailenin çantasına giren yaklaşık 1 metrelik dev yılan, eve dönüşlerinde büyük bir şok yaşamalarına neden oldu. Hemen itfaiye ekiplerine haber vererek yardım isteyen aile, ekiplerin çanta içindeki yılanı doğal ortama geri bırakmaları sayesinde olayı atlatmış oldu.

Uzmanlar, sıcak hava koşulları ve doğal çevrenin değişimiyle birlikte yılan vakalarının artacağı konusunda uyarıyorlar. Halkın yılan saldırılarına karşı dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparak, piknik gibi açık alanlarda yapılacak etkinliklerde çevrelerini kontrol etmelerini ve yılanlarla karşılaşıldığında uzman ekiplerden yardım almalarını tavsiye ediyorlar.

Yılanlar, ekosistemde önemli bir rol oynayan canlılardır ve doğal dengenin korunmasında önemli bir yere sahiptirler. Ancak, insanlarla temas halinde olmaları risk yaratabilir ve yılan ısırıkları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, yılanların yaşadığı bölgelerde bilinçli davranmak ve onların doğal yaşam alanlarına saygı göstermek, hem insanların güvenliği hem de yılanların korunması açısından önemlidir.

Sıcak havalarda yılanların daha aktif olduğu göz önünde bulundurularak, doğa gezileri ve piknikler gibi etkinliklerde dikkatli olmak gerekmektedir. Uzmanların uyarılarını dikkate almak ve yılanların doğal yaşam alanlarında müdahale etmeden gözlemlemek, hem insanların güvenliğini sağlamak hem de doğal dengenin korunmasına katkı sağlamak için önemlidir.

Yılanları mıknatıs gibi çekiyor

Doğal yaşam alanları genellikle doğal çevrelerde bulunan yılanlar, bazı insan yapımı unsurlar nedeniyle bahçe ve evlere çekilebilmektedir. Yılanların istenmeyen şekilde çevremize gelmesini engellemek için dikkat etmemiz gereken unsurlar şunlardır:

  1. Odun Yığınları: Bahçede odun yığınları bırakmak, yılanlar için çekici bir saklanma ve barınak alanı oluşturur. Karanlık ve boşluklu yapıları, yılanların bu alanlarda rahatlıkla gizlenebilmesine olanak tanır. Odun yığınlarını kapalı bir yerde ya da yerden yüksekte saklamak, yılanların bu alanlara ulaşmasını önleyebilir.

  1. Bahçe Hortumu: Sulama için kullanılan bahçe hortumu, çiçeklerin açması ve çimlerin yeşil kalması için önemli bir araçtır. Ancak hortumların iç kısmı yılanlar için çekici olabilir. Yılanlar hortumun içine çöreklenebilir veya hortumdan sızan suyu takip edebilirler. Hortumları yerden yüksekte veya duvara monte ederek yılanların ulaşmasını engellemek önemlidir.

  1. Taş Duvarlar: Taş duvarlar, yılanlar için serinleme ve saklanma alanı oluşturabilir. Delikli ve boşluklu yapısı, yılanların bu alanlarda barınmasına ve gizlenmesine imkan sağlar. Taş duvarları düzenli olarak kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak, yılanların istenmeyen şekilde ev ve bahçeye gelmesini önleyebilir.

  1. Yükseltilmiş Sundurmacıklar: Bahçeden taşan bir sundurma yaptıysanız, sundurmanın altındaki boşluklar yılanlar için cazip hale gelebilir. Bu alanlar, karanlık ve nemli yapıları nedeniyle yılanların barınma tercihi olabilir. Bu tür alanları kapalı tutmak ve yılanların girişine izin vermemek önemlidir.

  1. Kemirgenler: Bahçede fazla kemirgen hayvanın bulunması, yılanların çekilmesine neden olabilir. Fare, kirpi, kertenkele gibi sürüngenler, yılanlar için potansiyel avlar olabilirler. Bu nedenle, bahçenizdeki böcek ve kemirgenleri kontrol altında tutmak, yılanların gelme olasılığını azaltabilir.

Yılanların doğal yaşam alanlarında bırakılması ve onlara zarar verilmemesi, doğal dengenin korunması açısından önemlidir. Ancak ev ve bahçe içinde yılanları çekebilecek unsurlara dikkat ederek, istenmeyen karşılaşmaların önüne geçmek mümkündür. Eğer yılanlarla karşılaşırsanız, onlara yaklaşmadan uzaklaşmaya çalışmak ve mümkünse bir uzman ekibe haber vermek, güvenlik açısından önemlidir.


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