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Kafalar allak bullak oldu! B, A2, C1, CE, D, D1 milyonlarca ehliyet sahibine uyarı! İşlem yapmayanlar bin pişman olur

Ehliyet sahipleri için önemli bir uyarı yapılarak süre bir kez daha uzatılmıştır. Ancak bu süreyi dikkate alarak, işlemlerin bir an önce yapılması gerekiyor. Türkiye'de ehliyet sahibi olan sürücüler için süre uzatma kararı alınmıştır. Mevcut ehliyet sahiplerinin, ehliyetlerinin geçerlilik süresi bir kez daha uzatılmıştır. Bu önemli karar, sürücülerin ehliyet yenileme işlemleri için ek bir süre kazanmalarını sağlar. Ehliyet sahipleri, ehliyet yenileme işlemlerini ilgili Emniyet Müdürlüğü veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri'ne başvurarak yapabilirler.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 14:15 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 14:15
Kafalar allak bullak oldu! B, A2, C1, CE, D, D1 milyonlarca ehliyet sahibine uyarı! İşlem yapmayanlar bin pişman olur

B, A2, C1, CE, D, D1 dahil tüm araç tiplerine sahip olan ehliyet sahipleri için kötü haber geldi. İçişleri Bakanlığı, ehliyetlerini süresi içinde yenilemeyen sürücülere ciddi bir ceza kesileceğini duyurdu. Ancak işlem yapmayan sürücüler için biraz daha zaman tanındı. 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Ancak bu tarihten sonra ehliyetini yenilemeyenler, 4 bin 64 lira ceza ödemek zorunda kalacaklar.

Ehliyet Yenileme Şartları ve Süreci

Eski tip ehliyet sahipleri, yenileme işlemlerini bir an önce tamamlamak zorundalar. Ehliyetlerini yenilemek isteyenler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alarak işlemlerine başlayabilirler. Gerekli evrakları tamamlayan ve ehliyet yenileme ücretini ödeyen sürücüler, yenilenmiş ehliyetlerine kavuşabilecekler.

Eski Tip Ehliyetler Kullanılabilecek Mi?

Eski tip ehliyet sahipleri, yenileme süresinin son gününe kadar mevcut ehliyetlerini kullanabileceklerdir. Ancak süre sonunda eski ehliyetleri geçerliliğini yitireceği için, trafik uygulamalarında sorun yaşamamak adına yenileme işlemlerini zamanında tamamlamak önemlidir.

Cezalar ve Ücretler

Ehliyetini süresi içinde yenilemeyen ve trafik uygulamalarında eski tip ehliyeti kullanıldığı tespit edilen sürücüler, 4 bin 64 lira ceza ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu nedenle ehliyet sahipleri, ceza ödememek için yenileme sürecini ihmal etmemelidirler. Yeni tip ehliyet ile değiştirme işlemi için toplamda ödenecek ücret ise 15 TL olarak belirlenmiştir.

Ehliyet sahipleri için önemli bir uyarı yapılmış ve süre bir kez daha uzatılmıştır. Ancak bu süre de dikkate alınarak işlemlerin bir an önce yapılması gerekiyor. Unutulmamalıdır ki, süre sonunda ehliyetini yenilemeyenler, ciddi cezalarla karşılaşacaktır. Tüm ehliyet sahipleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden veya ALO 199 hattından randevu alarak işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilirler.


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